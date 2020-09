Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Jugendliche prellen Taxifahrer

Für eine Taxifahrt von Ravensburg nach Friedrichshafen haben zwei Jugendliche am frühen Donnerstagmorgen gegen etwa 1.30 Uhr nicht bezahlt. Die beiden Jungen im Alter von etwa 16 Jahren stiegen nach der Fahrt in Schnetzenhausen aus und rannten davon. Die Fahrtkosten in Höhe von etwa 70 Euro bezahlten sie nicht. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Einen Fahrer, der am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 17 Uhr ein Auto beschädigt hat, sucht aktuell das Polizeirevier Friedrichshafen. Das angefahrene Fahrzeug war während dieser Zeit auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Kaufland geparkt. Die letzte halbe Stunde stand der Chevrolet Orlando vor einem türkischen Supermarkt in der Rheinstraße. Auf einem dieser zwei Parkplätze stieß der Verursacher, vermutlich während eines Parkmanövers, gegen den Pkw. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Friedrichshafen

Schlägerei am Stadtbahnhof

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung im Bereich des Stadtbahnhofs hat die Polizei am Mittwochmittag einen Mann in Gewahrsam genommen. Der 40-Jährige hatte sich zusammen mit einem 41-Jährigen bei den Grünanlagen aufgehalten. Dort geriet das Duo in einen verbalen Streit mit einem 21 Jahre alten Mann. Während des verbalen Schlagabtauschs trat der 40-Jährige dem Jüngeren unvermittelt mit einem Fußkick ins Gesicht. Als ein Zeuge dazwischen gehen wollte, wurde er von dem deutlich alkoholisierten Angreifer festgehalten und bedroht. Eine hinzugerufene Polizeistreife nahm den 40-jährigen Aggressor in Polizeigewahrsam und brachte ihn aufgrund der erheblichen Alkoholisierung in eine Fachklinik.

Friedrichshafen

Unfall verursacht und geflüchtet

An der Kreuzung der Paulinenstraße mit der Eberhardstraße hat am Dienstagmittag eine Autofahrerin einen Verkehrsunfall verursacht und im Anschluss das Weite gesucht. Gegen 12.30 Uhr wollte die 54 Jahre alte Frau von der Paulinenstraße nach rechts in die Eberhardstraße abbiegen. Sie befuhr dabei aber nicht die Abbiegespur, sondern die Busspur, und schnitt, als die Ampelanlage von "Rot" auf "Grün" sprang, den regulären Rechtsabbiegerverkehr. Ein Golf musste wegen der Falschfahrerin stark abbremsen und ein dahinterfahrender Polo-Fahrer fuhr auf. Insgesamt entstand ein Schaden von 4.000 Euro. Die Falschfahrerin konnte von der Polizei Friedrichshafen zwischenzeitlich ermittelt werden, auf sie kommt ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht zu.

Immenstaad am Bodensee

Radfahrer streifen sich

Auf dem Radweg zwischen Immenstaad und Fischbach sind am Dienstagnachmittag um kurz vor 16 Uhr zwei Radfahrer zusammengestoßen. Die Radler waren in unterschiedliche Richtungen unterwegs und streiften sich auf Höhe des Verkehrsteilers der Abfahrt Ziegelei. Sie verletzten sich durch den Sturz beide leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Rädern entstand ein Schaden von jeweils 100 Euro.

Oberteuringen

Ins Heck gefahren

In der Meersbruger Straße ist eine Autofahrerin am Mittwochabend um kurz nach 18 Uhr einem vorausfahrenden VW Passat hinten aufgefahren. Dessen 38 Jahre alter Fahrer wollte nach rechts abbiegen und musste einen Radfahrer passieren lassen. Er bremste seinen Passat ab, was die gleichaltrige Lenkerin des VW Tiguan zu spät erkannte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

Langenargen

Zwei Radler leicht verletzt

Im Bereich Schwedi sind am Mittwochmittag um kurz vor 12 Uhr zwei Radfahrer zusammengestoßen. Die Radfahrer verletzten sich dabei leicht. Die Radlerin erkannte zu spät, dass ihr vorausfahrender Ehemann an einem Tiergehege bremste. Durch das Auffahren der Räder kamen beide zu Fall. Sie mussten aufgrund ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den Rädern entstand ein Schaden von jeweils etwa 50 Euro.

Überlingen

Ermittlungen wegen Trunkenheit am Steuer

Weil im Raum steht, dass er unter deutlichem Alkoholeinfluss gefahren ist, ermittelt die Polizei Überlingen aktuell gegen einen 52-jährigen Rollerfahrer. Der Mann war einer Verkäuferin aufgefallen, da er augenscheinlich betrunken war und mit einem Motorroller von der Lippertsreuter Straße in die Innenstadt fuhr. Eine alarmierte Polizeistreife traf den Mann an seiner Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest ergab knapp zwei Promille bei dem 52-Jährigen, weshalb er die Beamten zu zwei Blutentnahmen ins Krankenhaus begleiten musste.

Uhldingen-Mühlhofen

Vom Rad gestürzt

Leicht verletzt hat sich eine Radfahrerin, die am Mittwochmorgen gegen 11 Uhr in der Ortsdurchfahrt Mühlhofen gestürzt ist. Die Frau war mit einem Fahrrad in Richtung Oberuhldingen unterwegs, als sie beim Überfahren eines Randsteins aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall kam. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung in eine Klinik.

Markdorf

Im Verlauf der letzten Woche hat ein Unbekannter aus einem Klassenzimmer des Bildungszentrums Markdorf einen Laptop entwendet. Der Dieb entnahm das Gerät aus einem Multimediawagen. Wie der Täter in die Schule gelangt ist, kann nicht gesagt werden. Derzeit werden an dem Gebäude Bauarbeiten durchgeführt. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt.

