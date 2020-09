Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Autofahrer erfasst Radler

Mit leichten Verletzungen musste ein Radfahrer am Dienstagnachmittag gegen 13.10 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Gartenstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 75-jährige Lenker eines Pkw hatte von einem Tankstellengelände in die Gartenstraße einfahren wollen, hierbei jedoch den von rechts kommenden Radfahrer übersehen. Dieser erlitt durch die Kollision mit dem Auto Schürfwunden am Arm, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden.

Ravensburg

Stinkbombe auf Auto geworfen

Als ein 60-jähriger Autofahrer von der Rosenstraße in die Charlottenstraße abbog, hat ein unbekannter Täter am späten Dienstagabend gegen 22.25 Uhr im dortigen Bereich eine Stinkbombe auf das Fahrzeug geworfen. Die gerufene Polizeistreife fand Glassplitter sowohl auf der Motorhaube als auch auf der Windschutzscheibe und dem Dach des Autos. Die Flüssigkeit, die auf der Motorhaube ausgelaufen war und stark nach Buttersäure roch, verursachte einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Beim Einparken touchiert

Sachschaden von nahezu 7.000 Euro ist am Dienstagnachmitttag gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Meersburger Straße entstanden. Eine 69-jährige Pkw-Lenkerin wollte links von einem geparkten BMW in eine Parkbucht fahren und touchierte dabei das Auto. Während der Schaden am Pkw der Frau rund 1.500 Euro beträgt, beläuft er sich am BMW auf etwa 5.000 Euro.

Grünkraut

Alkoholisierter Autofahrer

Erheblich einen über den Durst getrunken hatte ein 66-jähriger Autofahrer, der am Dienstagabend gegen 17 Uhr von Beamten des Polizeireviers in der Schlierer Straße angehalten und kontrolliert wurde. Nach einem Alkoholtest, der nahezu 2,2 Promille ergab, veranlassten die Polizisten bei dem alkoholisierten Pkw-Lenker im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten ein und untersagten die Weiterfahrt.

Leutkirch

Polizei stoppt alkoholisierten Lkw-Lenker

Deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung zeigte ein 43-jähriger Sattelzugfahrer, der einer Streifenwaqenbesatzung des Polizeireviers Wangen am Dienstag gegen 23.15 Uhr auf der A 96 bei Leutkirch aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war und bei Wangen i,A. kontrolliert werden konnte. Nach einem positiven Alkoholtest, der nahezu 1,5 Promille ergab, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt des ausländischen Lkw-Lenkers. Sie beschlagnahmten seinen Führerschein und veranlassten bei ihm im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg musste der 43-Jährige eine Strafe von 500 Euro sofort bezahlen.

Aitrach

Fahren unter Drogeneinwirkung und Urkundenfälschung

Bei der Überprüfung eines 20-jährigen ausländischen Autofahrers stellten Beamte der Autobahnfahndung am Montagabend gegen 20.45 Uhr auf der A 96 an der Anschlussstelle Aitrach fest, dass der Fahrzeugschein nicht mit dem angebrachten Kennzeichen übereinstimmte. Ferner stand der junge Mann offensichtlich unter Drogeneinwirkung. Ein Urintest erhärtete den Verdacht. Wie der 20-Jährige selbst einräumte hatte er am Abend zuvor einen Joint geraucht. Die Polizisten veranlassten bei dem Pkw-Lenker im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Der Mann, dessen Autokennzeichen abmontiert und sichergestellt wurden, hat sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung, eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Urkundenfälschung zu verantworten.

Ravensburg

Gegen Werbetafel geprallt

Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro entstand am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Tettnanger Straße, als ein 82-jähriger Suzuki-Lenker Bremse und Gaspedal verwechselte. Der Mann wollte aus einer Parklücke ausfahren, wobei der Pkw derart beschleunigte, dass er über eine Grünfläche fuhr und gegen eine Werbetafel prallte. Der Suzuki musste abgeschleppt werden, der 82-Jährige blieb unverletzt.

Baienfurt

Brand auf Balkon

Zu einem Brand auf einem Balkon kam es am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in Baienfurt. Eine 47-Jährige hatte auf dem Balkon Sägespäne und Hasenfutter gelagert, die sich selbst entzündeten. Das Feuer beschädigte unter anderem Gartenstühle, Rollläden und ein Fenster. Es konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch nicht beziffern.

Wangen

Hecke beschädigt und abgehauen

Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand am Dienstagmorgen zwischen 5.45 und 8 Uhr in der Donaustraße. Wie die Polizei vermutet, rangierte ein Lkw im Kreuzungsbereich und beschädigte dabei die Hecke eines angrenzenden Grundstücks. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, soll sich mit dem Polizeirevier Wangen unter 07522/9840 in Verbindung setzen.

Isny

Schwer verletzt nach Sturz

Schwere Verletzungen erlitt eine 74-jährige Radfahrerin, nachdem sie aus bislang ungeklärter Ursache am Dienstag gegen 11.15 Uhr auf einem Kiesweg beim Segelflugplatz gestürzt war. Die Frau, die zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm trug, wurde von einem Passanten leicht benommen neben ihrem Fahrrad liegend aufgefunden. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Isny

Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer rettet 78-Jährigen Fußgänger

Ein aufmerksamer Fahrzeuglenker sah am Montag gegen 20.30 Uhr einen älteren Mann mit seinem Rollator auf der B 12 bei Isny in Richtung Felderhaldetunnel spazieren. Der Mann reagierte schnell und fuhr den Fußgänger nach Hause, wo sich die Schwiegertochter um ihn kümmerte. Der ältere Herr gab an, einen Spaziergang gemacht zu haben und sich dabei verlaufen zu haben.

Bad Wurzach

Zeitungszusteller löscht Brand

Leichte Verletzungen erlitt ein Zeitungszusteller am Mittwoch gegen 03.15 Uhr, als er in einem Teilort von Bad Wurzach Rauch aus dem Motorraum seines Transporters aufsteigen sah. Beim Öffnen der Motorhaube schlugen dem 52-Jährigen Flammen entgegen. Geistesgegenwärtig benutzte er den Gartenschlauch eines nahegelegenen Gehöfts, um das Feuer zu löschen. Da es jedoch immer wieder drohte aufzuflammen, musste die Feuerwehr Bad Wurzach anrücken. An dem Transporter entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Der Zeitungsausträger wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Leutkirch

Radfahrer gefährdet und Fußgängerin beleidigt - Polizei sucht Rennradfahrer

Zu gleich mehreren gefährlichen Situationen kam es am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Landstraße in Urlau auf Höhe des Friedhofs. Ein bislang unbekannter Lenker eines weißen VW befuhr die Landstraße in Richtung Missener Straße mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen. Ein Rennradfahrer fuhr zur selben Zeit in dieselbe Richtung. Der Fahrer des VW bremste zunächst hinter dem Radfahrer abrupt ab, beschleunigte dann wieder und überholte den Rennradler. Nach dem Überholvorgang bremste er wieder abrupt und riss die Fahrertür auf. Dabei beschimpfte er den Radfahrer mit übelsten Ausdrücken. Dieser konnte dem Pkw glücklicherweise ausweichen und einem Unfall knapp entgehen. Der Rennradfahrer fuhr nach dem Vorfall weiter. Zeugin des Vorfalls wurde eine Spaziergängerin, die von dem VW-Lenker ebenfalls aufs Übelste beleidigt wurde. Die Ermittlungen zu dem Fahrer des VW dauern an. Zum dunkel gekleideten Rennradfahrer, der nach dem Vorfall in die Wohnsiedlung "Am Bahndamm" abbog, erbittet die Polizei Hinweise unter 07561/84880.

Ravensburg

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Zigaretten und Bierdosen waren die Beute eines Einbrechers, der sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft in der Schmalegger Straße verschaffte. Der bislang unbekannte Täter hebelte die Schiebetüre auf und stahl aus dem Verkaufsraum Zigaretten mehrerer Hersteller. Im Eingangsbereich bediente er sich mehrerer Bierdosen von einem Aufsteller. Die Ermittlungen zum Täter dauern noch an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ravensburg unter 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Raub auf Spielothek scheitert

Auf eine Spielothek in der Südstadt hatte es ein bislang unbekannter Täter abgesehen, der dort am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr die Filialleiterin bedrohte. Die 54-Jährige war bereits im Gebäude, als der unbekannte, mit einem Mund-Nasen-Schutz maskierte Mann vor der verschlossenen Tür auftauchte. Die Frau öffnete ihm, woraufhin ihr der Täter eine Pistole gegen den Bauch drückte und die Herausgabe des Geldes forderte. Nachdem die 54-Jährige laut um Hilfe rief, ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete ohne Beute. Hierbei kletterte er über einen Zaun und ging zügig in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße. Der Täter war dunkel gekleidet, trug einen blauen Mund-Nasenschutz, eine Sonnenbrille, schwarze Handschuhe und eine schwarze Mütze. Sachdienliche Hinwiese zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Daniela Baier

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell