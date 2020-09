Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Suche nach Vermisster

Der Polizeihubschrauber war am Dienstagabend im Bereich Kitzenwiese unterwegs. Grund dafür war die Suche nach einer 77-jährigen Frau, die an dem Abend seit etwa 18.30 aus einem Pflegeheim vermisst wurde. Da die Frau stark demenzkrank und orientierungslos, aber gut zu Fuß ist, wurde mit mehreren Polizeistreifen nach ihr gesucht. Auch ein Polizeiboot war in die Suche entlang der Uferpromenade miteingebunden. Letztendlich wurde die Frau gegen 22 Uhr im Bereich der alten Feuerwache von Passanten aufgegriffen. Sie wurde von einer Polizeistreife zurück ins Pflegeheim gebracht.

Friedrichshafen

Notöffnung nach Hilfeschreien

Aus einer hilflosen Lage befreit worden ist am Dienstagmittag ein 93 Jahre alter Mann in der Markdorfer Straße. Der Senior war im Schlafzimmer seiner Wohnung gestürzt und konnte sich selbst nicht mehr aufrichten. Er schrie Lautstark um Hilfe, worauf nach einiger Zeit zwei Passantinnen aufmerksam wurden. Die Frauen verständigten den Notruf. Einer Polizeistreife machte die Wohnung des 93-Jährigen aus. Da die Tür nicht anderweitig geöffnet werden konnte, wurde die Feuerwehr zur Notöffnung alarmiert. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den seit mehreren Stunden auf dem Boden liegenden Mann.

Meckenbeuren

Rad während Fahrt gelöst

Weil sich während der Fahrt von Tettnang nach Liebenau an seinem Pkw ein Rad löste, ist ein Autofahrer am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr verunfallt. Der Audi des Mannes kam nach rechts von der Straße ab, überfuhr eine Leitplanke und schanzte im Anschluss wieder auf die Fahrbahn, wo er zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde der 18-Jährige nicht verletzt. Der Schaden an seinem Audi wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Tettnang

Auto macht sich selbstständig

In der Straße "Am Lindenbuckel" hat sich am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr ein Pkw selbstständig gemacht und ist gegen ein geparktes Wohnmobil gestoßen. Die 44 Jahre alte Fahrerin hatte auf der abschüssigen Straße das Auto nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Bei der Kollision entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro.

Friedrichshafen

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach einem Arbeitsunfall ist am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr im Bereich der Hüniwiese der Rettungshubschrauber gelandet. Ein Handwerker hatte sich bei Arbeiten an einem Heizkörper die Hände mit Heißwasser übergossen. Dabei erlitt er starke Verbrühungen. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Oberteuringen

Motorradfahrer stoßen zusammen

Das Bremsen eines vorausfahrenden Motorradfahrers hat eine Bikerin am Dienstagmittag gegen 12 Uhr in der Eugen-Bolz-Straße zu spät erkannt und dadurch einen Auffahrunfall verursacht. Das Duo war gemeinsam in Richtung Adenauerstraße unterwegs, als der vorausfahrende 62-Jährige bremsen musste, um einem Pkw die Vorfahrt zu gewähren. Bei der Kollision der beiden Motorräder verletzte sich der Biker leicht. Die 58-jährige Unfallverursacherin erlitt eine Fraktur und wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Oberteuringen

Lastwagen aufgefahren

Leicht verletzt hat sich ein Autofahrer, der am Dienstagmorgen um kurz vor 8 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen Hefigkofen und Oberteuringen einem vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren ist. Der 43 Jahre alte Pkw-Lenker hatte zu spät erkannt, dass der Lastwagen wegen des vorrausfahrenden Verkehrs halten musste, und fuhr nahezu ungebremst auf. Aufgrund mehrerer Prellungen und eines Schleudertraumas wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro. Der Schaden am Lkw wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Meersburg

Von Fahrrad gefallen

Vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden ist ein Radfahrer, der am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr in der Unteruhldinger Straße gestürzt ist. Der 68 Jahre alte Zweiradfahrer musste wegen des vorausfahrenden Verkehrs bis zum Stillstand abbremsen und kippte dabei auf die Seite. Am Rad entstand kein Schaden.

Uhldingen-Mühlhofen

Radfahrer zusammengestoßen

Zwei Pedelecfahrer sind am Dienstagmittag um kurz vor 12 Uhr auf dem Radweg bei Untermaurach seitlich kollidiert und gestürzt. Ein 74 Jahre alter Zweiradlenker wollte einen Vorausfahrenden überholen. Als beide Radler auf selber Höhe waren, zog der 58-Jähirge, der mutmaßlich nicht bemerkt hatte, dass er überholt wurde, nach links. Durch das Verhaken der beiden Lenker kamen beide Männer zu Fall. Der 74-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Stetten

Vorfahrt genommen

Sachschaden von etwa 14.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr in der Harlacher Straße ereignete. Eine 44 Jahre alte Autofahrerin passierte mit ihrem Land Rover die Harlacher Straße auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Stetten und Hagnau. Sie wurde dabei von einem 77-jährigen Fahrer eines Toyotas übersehen, der von der Harlacher Straße auf den Gemeindeverbindungsweg abbiegen wollte und wartepflichtig war. Der Toyota war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrfähig, er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Markdorf

Diebstahl bei Baumarkt

Mehrere Ausstellungsstücke vor einem Baumarkt in Oberfischbach hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag entwendet. Der Dieb stahl mehrere Zaunelemente sowie eine Gartentüre, die zur Präsentation auf Holzbalken geschraubt waren. Das Stehlgut hatte einen Wert von insgesamt etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Markdorf hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07544/ 96200 zu melden.

Markdorf

Autofahrer übersieht Radlerin

Mit einer Radfahrerin zusammengestoßen ist am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr ein Autofahrer an der Kreuzung der Gehrenbergstraße mit der Schedlerstraße. Der Autofahrer kam aus der Schedlerstraße und hielt an der Kreuzung an, da er der die Gehrenbergstraße entlangfahrenden Radlerin Vorfahrt gewährte. Während des Haltens rollte sein Auto leicht nach vorne und touchierte die Zweiradlenkerin, die dadurch zu Fall kam. Mit leichten Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert.

