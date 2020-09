Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen

Gammertingen

Auffahrunfall mit Sachschaden

Am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr kam es auf der Europastraße zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden. Ein 27-jähriger VW-Fahrer hatte zu spät erkannt, dass eine vor ihm fahrende 44-Jährige mit ihrem Renault nach links abbiegen wollte und fuhr dieser auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Renault war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Meßkirch

Zwei Pkw parken zeitgleich aus - Unfall

Am Dienstag gegen 15.30 Uhr kam es in der Grabenstraße auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts zu einem Unfall. Eine 59-Jährige und eine 69-Jährige standen mit ihren Pkw auf gegenüberliegenden Parkplätzen und fuhren gleichzeitig aus ihrer Parklücke heraus. In der Mitte der Fahrbahn kam es dann zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von etwa 2000 Euro entstand.

Pfullendorf-Brunnhausen

Pedelec-Fahrerin missachtet Vorfahrt

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Pedelec-Fahrerin leicht verletzte, kam es am Dienstag gegen 11.15 Uhr auf der K8272 zwischen Pfullendorf und Hahnennest. Die 72-jährige Radfahrerin fuhr von Brunnhausen kommend auf die Kreisstraße zu. Im Einmündungsbereich sah sie einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Sprinter heranfahren. Da sie fälschlicherweise dachte, dass ihr dieser das Einfahren ermöglicht, fuhr sie nach links auf die K8272 auf. Der 56-jährige Fahrer des Sprinter-Gespanns wich geistesgegenwärtig nach links aus. Trotz des Manövers touchierte der Anhänger das Vorderrad der 72-Jährigen, woraufhin sie stürzte. Die Radfahrerin wurde mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen zur Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Pfullendorf

Motorroller übersehen

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin hat am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr beim Abbiegen einen entgegenkommenden Rollerfahrer übersehen und somit einen Unfall verursacht. Die Fahrerin des VW-Polo fuhr von der Bergwaldstraße nach links in die Straße "Am Stadtgarten" ein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, woraufhin der 20 Jahre alte Fahrer des Motorrollers stürzte. Während dieser augenscheinlich unverletzt blieb, entstand am Zweirad Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Es war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 3000 Euro beziffert.

Bad Saulgau

Rücksichtslose Fahrweise - Die Polizei sucht Zeugen

Durch grob rücksichtslose Fahrweise gefährdete ein Fahrer eines weißen Klein-Lkw am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr auf der Strecke von Ertingen nach Bad Saulgau mehrere Verkehrsteilnehmer. Er überholte auf der B32 in Fahrtrichtung Bad Saulgau einen vorausfahrenden PKW trotz entgegenkommenden Verkehrs. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern mussten mehrere Fahrzeuge im Gegenverkehr ausweichen und teilweise bis zum Stillstand abbremsen. Der Lkw-Fahrer wich ebenfalls nach rechts aus, woraufhin das überholte Fahrzeug abgedrängt wurde. Eine Streife des Polizeireviers Bad Saulgau stellte das Fahrzeug kurze Zeit später fest und nahm die Verfolgung auf. Bevor er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte, beobachteten die Beamten, wie er erneut an unübersichtlichen Stellen rücksichtslos überholte. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Mittlerweile wurde bekannt, dass es auch zuvor auf der B311 bei Ertingen zu ähnlichen rücksichtslosen Manövern kam. Die Polizei Bad Saulgau bittet Personen, die die gefährliche Fahrweise beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden, sich unter Tel: 07581/482-0, zu melden.

