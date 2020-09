Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Melddungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Bei Arbeitsunfall verletzt

Auf dem ehemaligen Gelände der Graf-Stauffenberg-Kaserne kam es am Montag gegen 11.15 Uhr zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 22-jähriger Arbeiter leicht verletzt wurde. Der junge Mann wurde bei Erdaushubarbeiten von einer Baggerschaufel touchiert und fiel daraufhin in die Grube. Nach kurzer ärztlicher Behandlung in einem nahegelegenen Krankenhaus konnte er dieses wieder verlassen. Der Polizei Sigmaringen prüft, ob schuldhaftes Verhalten Seitens des verantwortlichen Baggerführers vorliegt.

Sigmaringen

Raubdelikt mit drei Promille

Am Montagabend gegen 18.45 Uhr wollte ein 22-jähriger Mann am Busbahnhof eine Einkaufstasche und einen Rucksack stehlen. Als der 56-jährige Eigentümer den Diebstahl aus wenigen Metern Entfernung bemerkte, forderte er den jungen Mann lautstark auf, seine Taschen liegen zu lassen. Im Gerangel um das Diebesgut attackierte der 22-Jährige den Mann mit Tritten gegen den Kopf und würgte diesen. Erst als ein Zeuge dazwischen ging ließ er von seinem Vorhaben ab. Während des Vorfalls hatten beide Beteiligte nahezu drei Promille Atemalkohol. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt wegen versuchtem räuberischen Diebstahls.

Sigmaringen

Keine Fahrerlaubnis

Ohne Fahrerlaubnis fuhr ein 28-Jähriger am Montagabend gegen 17.20 Uhr in der Bittelschießer Straße mit seinem Pkw in eine Verkehrskontrolle. Den Beamten des Polizeireviers Sigmaringen war aufgefallen, dass er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. In der darauffolgenden Kontrolle gab er an, dass er wegen Trunkenheit im Straßenverkehr momentan keinen Führerschein habe. Nun kommt ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Sigmaringen

Mit drei Promille unterwegs

Völlig betrunken fuhr am Montagabend um 19.30 Uhr ein 59-Jähriger mit seinem Pkw zum Klinikum in Sigmaringen. Einer Zeugin war aufgefallen, dass er auf dem Parkplatz aus seinem Auto ausstieg und um sein Fahrzeug torkelte. Auf dem Weg zum Eingang des Klinikums stürzte er alkoholbedingt und musste von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gestützt werden. Die Zeugin verständigte die Polizei Sigmaringen. Nachdem eine Atemalkoholmessung einen Wert von über drei Promille anzeigte, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der 59-Jährige wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Ostrach-Jettkofen

Diebstahl am Badesee

Ein unbekannter Täter hat am Montag gegen 17.15 Uhr auf der Liegewiese des Baggersees die Taschen einer 78- und einer 56-Jährigen gestohlen, als sich diese im See beim Baden befanden. Wie Zeugen beobachteten, kam der dunkel gekleidete Dieb mit einem orange-weiß-lila-farbigen Motorrad angefahren und stellte dieses verdeckt hinter einer Baumreihe ab. Anschließend sah er sich am Ufer des Badesees um, nahm die Taschen vom Liegeplatz der Damen an sich und fuhr in Richtung Einhart davon. Bei den Taschen handelt es sich um zwei orangefarbene Werbetaschen mit der Aufschrift "Assenagon". In einer der Taschen befand sich unter anderem eine Damenarmbanduhr der Marke "Regent". Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau ermittelt wegen Diebstahls und bitten Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Diebesguts geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

