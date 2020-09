Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken auf dem Fahrrad

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 33-jähriger Fahrradfahrer, der am Montagabend um kurz nach 22 Uhr einer Polizeistreife in der Albrechtstraße durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Ein im Rahmen der folgenden Kontrolle bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,2 Promille. Der Radfahrer musste sich daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen, er wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Friedrichshafen

Rennradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 22-jähriger Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Hochstraße zu. Der Radfahrer folgte aus der Werastraße kommend einem Pkw, der den dortigen Kreisverkehr in Richtung Hochstraße verließ. Hierbei bemerkte der 22-Jährige zu spät, dass das Fahrzeug vor ihm verkehrsbedingt halten musste, und fuhr nahezu ungebremst auf den Pkw auf. Der 22-Jährige wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 11.000 Euro, davon etwa 10.000 Euro am hochwertigen Rennrad.

Friedrichshafen-Fischbach

Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Bar in der Meersburger Straße eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gastraum und hebelte dort zielgerichtet zwei Spielautomaten auf. Daraus entwendete er Bargeld. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07545/1700.

Friedrichshafen/Meckenbeuren

Verkehrskontrollen

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen führten am Montagvormittag und bis in den Mittag hinein in Friedrichshafen sowie am späteren Nachmittag in Meckenbeuren Verkehrskontrollen durch. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Überwachung der Gurtpflicht sowie des Verbots des Telefonierens während der Fahrt. In Friedrichshafen mussten 28 Verkehrsteilnehmer beanstandet werden, die ohne Freisprecheinrichtung telefonierten, weitere 21 Autofahrer waren nicht angeschnallt. Einmal war zusätzlich ein Kind nicht ordnungsgemäß im Fahrzeug gesichert. In Meckenbeuren telefonierten sieben Verkehrsteilnehmer verbotenerweise während der Fahrt mit dem Handy, weitere sechs waren nicht angeschnallt. Alle Betroffenen werden bei der zuständigen Bußgeldstelle angezeigt und müssen beim Verstoß gegen die Gurtpflicht mit einem Verwarnungsgeld, im Falle der Handybenutzung mit einem deutlich höheren Bußgeld sowie jeweils auch mit einem Punkt in Flensburg rechnen.

Meckenbeuren

Betrunken mit Roller geflüchtet

Eine kurzzeitige Flucht vor der Polizei schützte einen 32-jährigen Motorrollerfahrer nicht vor der Strafverfolgung. Eine Polizeistreife wollte den Zweiradlenker am Montagabend kurz vor 19 Uhr in der Hauptstraße kontrollieren. Der Mann reagierte jedoch nicht auf die Anhaltezeichen des Polizeifahrzeugs, sondern überholte einen vor ihm fahrenden Pkw und fuhr über die Berblingerstraße in die Graf-Zeppelin-Straße davon. Am Ende der Straße entkam er zunächst aufgrund eines Pollers, der dem Streifenwagen die Weiterfahrt versperrte. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte in der Nähe des Bahnhofs zunächst der abgestellte Roller und kurz danach, dank eines Zeugenhinweises, in einiger Entfernung auch der 32-Jährige angetroffen werden. Den Beamten gegenüber stritt er zunächst ab, überhaupt ein Zweirad zu besitzen, die Überprüfung des Versicherungskennzeichens am Roller entlarvte jedoch den Mann als Fahrzeughalter. Nachdem bei dem 32-Jährigen erhebliche Anzeichen einer Alkoholisierung erkennbar waren und ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 1,7 Promille ergab, musste er sich im Anschluss daran in einem Krankenhaus zwei Blutproben entnehmen lassen. Der Mann gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige, da er den bisherigen Ermittlungen zufolge auch nicht im Besitz der zum Führen des Motorrollers erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Überlingen

Verkehrsunfall

Mittelschwere Verletzungen am Fuß zog sich ein 17-jähriger Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr am Auerbuckel zu. Der Jugendliche wollte von der Mühlenstraße kommend nach links in Richtung Auerbuckel abbiegen und übersah dabei eine großflächige Spur von rutschigen, ausgelaufenen Betriebsstoffen. Er rutschte mit seinem Zweirad auf dem Schmierfilm aus und kam zu Fall. Der 17-Jährige wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun gegen den unbekannten Verursacher der Flüssigkeitsspur und bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Diebstahl aus Kfz

Ein bislang unbekannter Täter schlitzte am Montagabend im Zeitraum zwischen 20 und 20.45 Uhr an einem beim Hofgut Möking bei Seefelden geparkten Cabrio mit einem unbekannten Gegenstand das Verdeck auf. Anschließend entriegelte der Unbekannte das Fahrzeug und entwendete daraus ein Tablet sowie ein Lautsprechermikrofon. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Täterschaft geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Meersburg

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro verursachte eine bislang unbekannte Pkw-Lenkerin am Montagmittag gegen 12.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Fährehafen. Die Frau versuchte neben einem Kleinbus einzuparken und kollidierte hierbei deutlich sichtbar mit der rechten vorderen Fahrzeugseite des Vans. Statt sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich die Unbekannte daraufhin mit ihrem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr Richtung Oberstadt davon. Durch Zeugen konnte jedoch das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs abgelesen werden. Die Ermittlungen des Polizeipostens Meersburg diesbezüglich dauern an.

Markdorf

Staub löst Brandmeldeanlage aus

Durch die automatische Brandmeldeanlage des Bildungszentrums wurden die Freiwillige Feuerwehr Markdorf, der Rettungsdienst sowie die Polizei am Montagnachmittag gegen 13.15 Uhr alarmiert. Wie sich im Rahmen der Abklärungen herausstellte, löste herabfallender Staub, der im Zuge von Bauarbeiten im Untergeschoss der Turnhalle aufgewirbelt wurde, irrtümlicherweise den dort verbauten Rauchwarnmelder aus. Ein Brandereignis lag somit nicht vor, die Einsatzkräfte konnten nach Rücksetzung der Brandmeldeanlage wieder einrücken.

Salem

Sachbeschädigung an Kfz

Ein unbekannter Täter schlug am Montagmittag im Zeitraum zwischen 12.30 und 13 Uhr an einem in der Straße "Am Riedweg" geparkten BMW Cabrio die linke hintere Seitenscheibe ein. Aus dem Fahrzeug wurde augenscheinlich nichts entwendet, der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Salem ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07553/8269-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Weißflog

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell