Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brandeinsatz

Bad Saulgau/Landkreis Sigmaringen (ots)

Zu einem Brandeinsatz in den Wuhrweg gerufen wurden die Freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau, der Rettungsdienst sowie die Polizei am Montagnachmittag gegen 16 Uhr. In dem mehrgeschossigen Hochhaus war aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache unter dem Dach ein Feuer ausgebrochen, welches sich weiter in das Mauerwerk ausbreitete und von der Feuerwehr mit großem Aufwand und unter Aufbrechen mehrerer Mauern und Wände gelöscht werden musste. Neben etwa 30 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Bad Saulgau und der zur Unterstützung hinzugerufenen Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Mengen waren der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen sowie zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Bad Saulgau vor Ort. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, der Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Inwieweit der Brandausbruch im Zusammenhang mit aktuell stattfindenden Dachsanierungsarbeiten stehen könnte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

