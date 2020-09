Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei zieht Autos aus dem Verkehr

Am Freitagabend führten Einsatzkräfte der Verkehrsdienst-Außenstelle Sigmaringen mit Unterstützung von Beamten des Polizeireviers Sigmaringen und der Polizeihundeführer im Stadtgebiet Sigmaringen Schwerpunktkontrollen zur Überwachung der Tuning- und Poserszene durch. Im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 22.45 Uhr wurden dabei etwa 15 der Szene zuzurechnende Fahrzeuge kontrolliert.

Der 40-jährige Fahrer eines Chevrolet Camaro wurde gegen 19.30 Uhr von einer Zivilstreife dabei beobachtet, wie er zunächst mit auffallend lautem Auspuffgeräusch durch die Innenstadt fuhr, dieses jedoch plötzlich während der Fahrt deutlich abnahm, als das Fahrzeug einen Streifenwagen passierte. Nachdem das Geräusch danach wieder erkennbar lauter wurde, wurde der Wagen angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten und ein hinzugezogener Kfz-Sachverständiger fest, dass an dem Chevrolet eine nicht serienmäßige Klappenauspuffanlage verbaut war und die Auspuffklappe über einen Schalter manuell verstellt werden konnte, um den Sound zu verändern. Eine Standgeräuschmessung ergab bei geöffneter Klappe einen deutlich über dem zulässigen Grenzwert liegenden Dezibel-Wert. Durch die bauliche Veränderung erlosch zudem die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, weiterhin wird er mutmaßlich auch für die Gebühren des Kfz-Sachverständigen aufkommen müssen.

Gegen 22 Uhr wurde ein junger Mann mit seinem "frisierten" Auto auf einem Parkplatz überprüft. Der Pkw-Lenker hatte nicht nur eine neue Fahrwerksfeder und Distanzscheiben verbaut, sondern sein Auto auch mit einer neuen Rad- und Reifenkombination versehen. Dabei streiften die Reifen erkennbar an der Innenseite des Radkastens. Ferner versetzte der 25-Jährige die Motorhaube durch sogenannte Stancer nach oben, wodurch im Falle eines Zusammenstoßes ein Fußgängerschutz nicht mehr gewährleistet ist. Mit dem Einbau eines neuen Luftfilters in Verbindung mit einem neuen Endschalldämpfer erzeugte das Fahrzeug überdies einen zu hohen Geräuschpegel. Für die gesamten Veränderungen und die im Auto verbauten Hosenträgergurte konnte der junge Mann keinen Nachweis der Zulässigkeit erbringen. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und zeigten den Autofahrer an, da durch die Manipulationen an seinem Fahrzeug die Betriebserlaubnis erloschen war.

Insgesamt wurden im Rahmen der Schwerpunktkontrolle vier Verstöße festgestellt, von denen drei jeweils zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des betroffenen Fahrzeugs führten.

Sigmaringen

Geplatzter Reifen

Sachschaden von mehreren tausend Euro ist am vergangenen Samstagmorgen gegen 09.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall bei Sigmaringen entstanden. Der 53-jährige Lenker eines SUV mit Anhänger hatte die Laizer Straße befahren, als plötzlich der rechte Vorderreifen des Zugfahrzeuges platzte. Der Mann kam deshalb mit seinem Gespann nach rechts von der Straße ab, wo der mit einem Radlader beladene Anhänger gegen einen Baum prallte.

Krauchenwies

Geldbeutel gestohlen

Nur etwa 20 Minuten hatte der Bewohner eines Gebäudes in der Straße "Roter Flügel" am Samstagabend sein Fahrrad vor dem Haus abgestellt, als ein unbekannter Täter einen auf dem Gepäckträger deponierten schwarzen Ledergeldbeutel mit diversen Papieren, Scheckkarten und rund 130 Euro Bargeld entwendete. Personen, die zwischen 18 Uhr und 18.20 Uhr den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Geldbeutels geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Pfullendorf

Illegal Flüssigbeton entsorgt

Auf einem Waldweg bei Gaisweiler, etwa 400 Meter nach Tautenbronn in Richtung Aftholderberg, hat ein unbekannter Täter am vergangenen Wochenende offensichtlich Reste von Flüssigbeton nahezu über die gesamte Wegbreite abgekippt, der zwischenzeitlich ausgehärtet ist. Personen, die Verdächtiges zwischen Samstag und Sonntag in dem betreffenden Waldstück beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/20160, aufzunehmen.

Pfullendorf

Ehrliche Finderin

Einen Geldbeutel mit diversen Papieren, Ausweis- und anderen Plastikkarten sowie rund 180 Euro Bargeld, den sie zuvor in der Nähe der Kasse eines Blumenfeldes aufgefunden hatte, brachte eine Finderin am Sonntagvormittag zur Polizei. Diese verständigte die Eigentümerin, die am Nachmittag beim Polizeiposten ihre Geldbörse abholen konnte.

Pfullendorf

Gestürzter Motorradfahrer

Mit schweren Verletzungen musste ein 35-jähriger Motorradfahrer am Samstagabend gegen 17.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der L 201b vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte die Landesstraße von Ilmensee kommend in Richtung Denkingen befahren und unmittelbar nach einer S-Kurve einen vorausfahrenden Pkw überholt. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet der 35-Jährige mit seiner Maschine auf das linke Fahrbahnbankett, streifte auf dem Grünstreifen einen Leitpfosten und stürzte anschließend mit seinem Motorrad auf die Straße. Die Maschine, an der Sachschaden von rund 12.000 Euro entstand, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

Sießen

Auto angefahren

Beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntagvormittag zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr gegen einen auf dem Parkplatz vor dem Kloster Sießen in der Ziegelstraße abgestellten Audi A4 gestoßen und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0.

Mengen

Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen hat sich eine 47-jährige Pkw-Lenkerin am vergangenen Samstagnachmittag gegen 15 Uhr bei einem Unfall in Mengen zugezogen. Die Frau hatte die Storchenneststraße von der Beizkofer Straße kommend befahren und an der Einmündung zur Friedenstraße den Vorrang einer von rechts kommenden, bevorrechtigten 45-jährigen Autofahrerin missachtet. Diese blieb bei der Kollision der beiden Autos unverletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw, an denen jeweils Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

Veringenstadt

Motorradfahrer prallt gegen Böschung

Mit Verdacht auf eine Oberschenkelfraktur musste ein 50-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte als vierter in einer fünfköpfigen Motorradgruppe die K 8202 von Bingen-Hochberg kommend in Richtung Veringendorf befahren. Ausgangs einer Rechts-/Links-Kurvenkombination kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die mit Felsen durchsetzte Böschung. An seinem Motorrad entstand Sachschaden von nahezu 1.000 Euro.

