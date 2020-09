Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrug

Bereits Mitte vergangener Woche wurde eine 18-jährige Tankstellenangestellte aus Friedrichshafen Opfer eines Telefonbetrugs. Ein Unbekannter rief die Frau mehrfach während der Arbeitszeit an und gab sich als Mitarbeiter eines Online-Appstores aus. Weiter gab er vor, dass es aktuell zu Softwarestörungen in dem Playstore käme und bat die Frau, zum Testen vier entsprechende Wertkarten zu aktivieren und die betreffenden Kartennummern telefonisch an ihn zu übermitteln. Etwas später meldete sich der Unbekannte ein weiteres Mal und erbat nochmals sieben Wertkartennummern, die von der Geschädigten ebenfalls in gutem Glauben weitergegeben wurden. Erst später flog der Betrug auf, zu diesem Zeitpunkt waren die Guthaben im Gesamtwert von mehreren hundert Euro von den unbekannten Tätern bereits eingelöst worden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt.

Tettnang/Friedrichshafen

Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Zeugen fiel am Sonntagmorgen um kurz vor 8 Uhr ein grauer BMW auf, der von Tettnang kommend die Seestraße in Richtung Friedrichshafen befuhr und dessen Fahrzeugführer augenscheinlich nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu bewegen. Der Pkw fuhr mehrfach in Schlangenlinien, kam teilweise auf den Bordstein, möglicherweise auch gegen eine Leitplanke und geriet auch mehrfach auf die Gegenfahrspur. Eine alarmierte Polizeistreife stellte das geparkte Fahrzeug und den mutmaßlichen Fahrer etwas später im Stadtgebiet von Friedrichshafen fest. Bei dem 39-Jährigen ergaben sich Anzeichen auf eine Alkoholisierung, einen Atemalkoholtest lehnte er aber ab. Daraufhin ordnete ein Staatsanwalt bei ihm die Entnahme zweier Blutproben an. Da sich der Mann gegen die Blutentnahme wehrte, musste er von den Polizeibeamten im Krankenhaus für die Dauer der ärztlichen Maßnahmen fixiert werden. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Friedrichshafen in dem Fall dauern an. Zeugen, denen das Fahrzeug am Sonntagmorgen auf der Fahrt von Tettnang nach Friedrichshafen ebenfalls aufgefallen ist oder die möglicherweise sogar durch die unsichere Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Immenstaad

Streit eskaliert

Am Sonntagvormittag wurde die Polizei zu einem Hausstreit nach Immenstaad gerufen. Im Rahmen von Trennungsstreitigkeiten suchte der 50-jährige Ehemann seine 51-jährige Frau, die aktuell bei einer Familienangehörigen untergekommen ist, auf. Nach einer zunächst verbal geführten Auseinandersetzung soll der Mann dann versucht haben, einen Rucksack der Frau zu ergreifen und diesen zu entwenden. Nachdem die 51-Jährige den Rucksack daraufhin ebenfalls festhielt, um eine Wegnahme zu verhindern, habe der Mann sie an den Haaren gezogen und sie so zu Fall gebracht. Nur durch massive Hilferufe sei es der 51-Jährigen gelungen, den Mann von seinem Vorhaben abzubringen. Er verließ schließlich ohne den Rucksack und noch vor Eintreffen der Polizei die Wohnung. Gegen den 50-Jährigen wird nun unter anderem wegen versuchtem räuberischem Diebstahl ermittelt.

Langenargen

Exhibitionist

Wegen des Verdachts des Exhibitionismus ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen gegen einen 28-Jährigen Mann. Der Tatverdächtige soll sich am Freitagnachmittag auf dem Uferweg entlang der Argen, zwischen der Kochermühle und der Kabelhängebrücke, einer Joggerin zunächst mit seinem Fahrrad genähert und dann, neben der Frau herfahrend, sein Geschlechtsteil entblößt und an diesem manipuliert zu haben. Nach der Tat flüchtete er zunächst, konnte jedoch im Rahmen der polizeilichen Fahndung aufgrund einer von der Geschädigten abgegebenen detaillierten Personenbeschreibung in Tatortnähe festgestellt und überprüft werden. Ob der 28-Jährige möglicherweise auch für weitere ähnlich gelagerte Taten im dortigen Bereich in den vergangenen Wochen infrage kommt, ist ebenfalls Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Kressbronn

Gas- und Bremspedal verwechselt

Am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr verwechselte ein 82-jähriger Pkw-Lenker auf dem Parkplatz eines Ausflugsrestaurants in Kressbronn-Berg offenbar das Gas- und das Bremspedal. Hierdurch beschleunigte er unfreiwillig sein Fahrzeug, sodass dieses über eine Böschung und in ein tieferliegendes Maisfeld fuhr, ehe es zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Überlingen

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss gefahren

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand der 33-jährige Lenker eines Pkw, der einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen am Sonntagmittag gegen 13 Uhr auf der L 195 am Fahrbahnrand haltend aufgefallen war. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Mann an, aufgrund seiner defekten Freisprecheinrichtung zum Telefonieren angehalten zu haben. Im Rahmen der Überprüfung ergaben sich bei dem 33-Jährigen Anzeichen auf einen möglichen Drogeneinfluss. Ein schließlich durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC und Kokain. Dem Mann wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, deren Auswertung für Klarheit sorgen dürfte. Ihm wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt.

