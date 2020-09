Polizeipräsidium Ravensburg

Leutkirch im Allgäu - Anbau von Betäubungsmitteln

Im Rahmen eines Einsatzes am Samstag gegen 14:30 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Leutkirch auf Cannabispflanzen aufmerksam. Nachdem die Beamten wegen familiärer Streitigkeiten gerufen wurden, entdeckten sie im Gewächshaus des 40-jährigen eine kleiner Cannabis-Plantage. Die Pflanzen wurden abgeerntet. Sie werden der Vernichtung zugeführt. Ein Strafverfahren gegen den 40-Jährigen wurde eingeleitet.

Leutkirch im Allgäu - Unfall zwischen Fahrradfahrerinnen fordert zwei Schwerverletzte

Am Samstag, 05.09.2020, 08:27 Uhr, ereignete sich in Leutkirch ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen. Eine 62-Jährige befuhr die Bachstraße. Eine 54-Jährige das Paradiesgäßle in Richtung Bachstraße. Im Einmündungsbereich der Bachstraße / Paradiesgäßle kam es zur Kollision der beiden Fahrradfahrerinnen. Beide Personen kamen zu Fall. Die beiden Frauen wurden schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Radfahrerinnen trugen keinen Fahrradhelm.

Altshausen - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person - Zeugen gesucht

Am Samstag, 05.09.2020, 11:23 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall eine 20-jährige aus dem Bereich Aalen lebensgefährlich verletzt. Die 20-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der L289 von Altshausen in Richtung Ebenweiler. Die alleine im Auto befindliche Autofahrerin kam auf einem übersichtlichen geraden Teilstück aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße ab. An der abfälligen Böschung drehte sich das Auto und kollidierte mit dem Dach an einem Baum. Die 20-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Sie wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Ebenweiler und Altshausen geborgen. Der Rettungsdienst verbrachte die lebensgefährlich verletzte Autofahrerin in ein Klinikum. An ihrem Auto entstand ein Schaden von etwa 5000, -- Euro. Bislang konnten keine Zeugen ermittelt werden. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder beim Verkehrsdienst in Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, zu melden.

