Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen - "Gorilla" vom Küchenatelier La Cucuina aufgefunden

Nach einem Zeitungsbericht über den Diebstahl eines Dekorationsaffen vom Küchenatelier La Cucuina hat sich am Samstag, 05.09.2020, 10:39 Uhr, ein Zeuge bei der Polizei gemeldet. Der Zeuge hat den ca. 180 cm großen "Gorilla" in einem Gebüsch beim Skaterplatz Altbirnau gesehen. Polizeibeamte überprüften die Örtlichkeit. Sie konnten den Dekorationsaffen auffinden. Dieser wurde noch vor Ort dem Besitzer übergeben. Die Ermittlungen zum Diebstahl dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel: 07551/804-0, zu melden.

Friedrichshafen - Verkehrsunfall mit erheblichem Rückstau

Ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Auto hat am Samstag gegen 12:13 Uhr einen erheblichen Rückstau verursacht. Im Einmündungsbereich der Ausfahrspur B31 / Colsmanstraße stand bei Rot geschalteter Lichtzeichenanlage ein Sattelzug mit Auflieger auf der Linksabbiegerspur. Auf der Rechtsabbiegerspur direkt neben dem LKW ein VW-Golf. Nach dem die Lichtzeichenanlage auf Grün umgeschaltet hatte, bog der Lkw-Lenker verkehrswidrig nach rechts ab. Hier kam es zur Kollision mit dem ordnungsgemäß nach rechts abbiegen VW. Der VW-Golf wurde sehr stark beschädigt. Er verkeilte sich mit dem Sattel-Auflieger. Dies erschwerte die Bergung erheblich. Es bildete sich ein erheblicher Rückstau über eine längere Zeit. Der Sachschaden beträgt etwa 14.000, -- Euro. Verletzt wurde niemand.

