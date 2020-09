Polizeipräsidium Ravensburg

Mengen - Schlägerei mit mehreren Personen und Verletzten

Am frühen Sonntagmorgen ist es zu einer Schlägerei in der Beizkofer Straße gekommen. Die Auseinandersetzung fing mit einem Streitgespräch zwischen einem 19-Jährigen und einem 21-Jährigen im Bereich einer Gaststätte in der Beizkofer Straße statt. Beide schlugen hier aufeinander ein. Nun verlagerte sich die Auseinandersetzung in die Karlstraße. Im weiteren Verlauf mischten sich weitere Person ein. Drei Personen schlugen jetzt gemeinschaftlich auf den 19-Jährigen ein. Bei der Auseinandersetzung wurden vier Personen verletzt, drei leicht davon. Der 19-Jährige erlitt eine größere Wunde im Gesicht. Ärztliche Hilfe nahm er jedoch nicht an. Die Beteiligten standen alle mehr oder weniger unter Alkoholeinwirkung. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist aktuell nicht geklärt.

Sigmaringen - Drei leicht verletzte Personen nach Wildunfall

Am Sonntagmorgen gegen 00:48 Uhr hat sich auf der B463 ein Wildunfall mit drei leicht verletzten Personen ereignet. Die 18-Jährige Autofahrerin fuhr vom Nollhof in Richtung Albstadt, als ein Reh von rechts nach links wechselte. Ihr Auto kollidierte mit dem Reh. Das Auto kam hierauf von der Fahrbahn ab. Nach einer ca. 10 m langen Fahrt entlang der Böschung kam das Auto an einem Baum zum Stehen. Die drei leicht verletzten Personen wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von ca. 2000, -- Euro.

