Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 04/05.09.2020 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Drei Männer schlagen und treten auf ihr Opfer ein

Am frühen Samstagmorgen gegen 02.15 Uhr kam es zu einem massiven Körperverletzungsdelikt in der Christophstraße. Drei bislang flüchtige Männer schlugen gemeinschaftlich einen 38jährigen Mann zu Boden und traten ihn dann noch ins Gesicht. Der Mann wurde schwer im Gesicht verletzt und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Die Ermittlungen führten bislang zu einem 23jährigen Haupttäter, der aber noch nicht angetroffen werden konnte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen (07551/8040) in Verbindung zu setzen.

