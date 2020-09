Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 04/05.09.2020 aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Scheer

Ruhestörungen durch Privatparty werden beendet

In den frühen Samstagmorgenstunden waren in Scheer und Sigmaringendorf die lauten Bässe von Technomusik zu hören. Bis es hell wurde, konnte die Polizei die Örtlichkeit nicht lokalisieren. Es wurde dann festgestellt, dass in Scheer am Grillplatz Krottenbach ca. 20 Personen eine Privatparty feierten. Bürgermeister Fischer von der Gemeinde Scheer ließ es sich nicht nehmen, bei der anschließenden Polizeikontrolle selbst vor Ort zu sein. In seiner Eigenschaft als Leiter der Ortspolizeibehörde ordnete er den Abbau der Musikanlage an. Sollte es weiter zu Ruhestörungen kommen, wurde den Anwesenden ein Platzverweis angedroht. Bei diversen Durchsuchungen wurden bei 6 anwesenden Personen Betäubungsmittel aufgefunden. Diesbezügliche Ermittlungen schließen sich an. Die Veranstalterin der Party sieht einer Anzeige wegen Ruhestörung entgegen.

Bad Saulgau

Schlägerei endet im Krankenhaus

Am Samstagmorgen kam es gegen 03.00 Uhr in der Klosterstraße zu einem Streit zwischen zwei Männern. Einem 20 Jahre alten Heranwachsenden wurde bei der Auseinandersetzung der Kopf mit großer Wucht gegen die Heckscheibe eines geparkten Pkw geschlagen, so dass diese zerbrach. Der Mann erlitt erhebliche Verletzungen im Gesicht und musste im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Die Ermittlungen zum glatzköpfigen Täter, ca. 22 Jahre alt, dunkel bekleidet, dauern an. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau (07581/4820) zu melden.

Bad Saulgau

Unbekannte schlagen Mann mit Flaschen zu Boden

Mehrere Personen schlugen am frühen Samstagmorgen, 01.45 Uhr, in der Bachstraße auf einen 32 Jahre alten Mann mit Glasflaschen ein. Der Malträtierte stürzte zu Boden und wurde dort von einem der insgesamt drei Angreifer mit Füßen getreten. Der Mann wurde bei dem Angriff erheblich verletzt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau (Tel. 07581/4820) zu melden.

Mengen

Drei junge Männer werden angegriffen

Am Samstagmorgen, 01.14 Uhr, wurden in der Pfarrstraße drei Männer im Alter von 22 bis 24 Jahren von einer Gruppe Unbekannter angegriffen. Die Täter schlugen gemeinschaftlich auf ihre Opfer ein und flüchteten im Anschluss, vor Eintreffen der Polizei, mit einem Pkw. Ein Geschädigter musste im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mengen (Tel. 07572/5071) zu melden.

