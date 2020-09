PP Ravensburg: Pressemmitteilungen aus dem Landkreis Ravensburg vom 04/05.09.2020

Polizeipräsidium Ravensburg

Achberg

Schwer verletzter Motorrollerfahrer - Verursacher flüchtig

Einen verunfallten Motorroller meldeten Zeugen am Freitag gegen 21.00 Uhr bei Achberg auf der A 96 in Fahrtrichtung Memmingen. Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg fanden dann in Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg den Roller unter der Leitplanke eingeklemmt. Einige Meter daneben lag der schwerverletzte 44jährige Rollerfahrer. Der war zwar ansprechbar, konnte aber vor Ort zum Unfallhergang keine Angaben machen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik nach Ravensburg verbracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten abgerissene Fahrzeugteile fest, die nicht zu dem Roller gehörten. Da der Verdacht bestand, dass noch ein anderes Fahrzeug in den Unfall verwickelt war, wurde über die Staatsanwaltschaft Ravensburg die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet. Nach dessen Beurteilung fuhr ein bislang unbekannter Pkw dem Roller hinten auf, was zu dem Unfall führte. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen VW Passat, Typ CC, Farbe Grau oder Braun. Dieser muss im Frontbereich beschädigt sein. An dem Motorroller entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben bzw. Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Kißlegg (Tel. 07563/90990) melden.

Wangen

Hoher Sachschaden bei Brand eines Schuppens

Ein Holzschuppen mit angebautem Carport brannte am Freitag gegen 23.00 Uhr im Wangener Ortsteil Primisweiler. Der Schuppen brannte vollständig aus. Auf Grund Funkenflug und Hitzeentwicklung wurden Anwohner aufgefordert ihre Häuser zu verlassen. Die Feuerwehr war mit 91 Feuerwehrleuten im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit 18 Mann vor Ort. Ein Anwohner zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Der Schaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Wangen

BMW-Fahrer nötigt anderen Autofahrer

Der Fahrer eines silbernen BMW mit OAL-Kennzeichen war am Freitag gegen 17.45 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord in Fahrtrichtung Lindau unterwegs. Mit einer Geschwindigkeit von ca. 140 km/h fuhr er dabei bis auf einen Meter auf einen auf der Überholspur vorausfahrenden Pkw auf. Mit Lichthupe und wilden Gesten wollte er den Vorausfahrenden dazu bringen, Platz zu machen. Der Vorausfahrende fühlte sich genötigt und erstattete Anzeige gegen den BMW-Fahrer. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg (Tel. 07563/90990) in Verbindung zu setzen.

Roggenzell

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Bei einer stationären Verkehrskontrolle in Roggenzell hielten Beamte vom Verkehrsdienst Kißlegg am Freitag gegen 21.30 Uhr einen Audi an. Hierbei stellten sie fest, dass der 40jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, dafür aber unter Drogeneinwirkung stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme veranlasst und es wird gegen ihn wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Weingarten

34jähriger wehrt sich bei Polizeikontrolle

Zu einer Ruhestörung in der Gerbersteig rückten Polizeibeamte vom Polizeirevier Weingarten am Samstag gegen 00.30 Uhr aus. Ein dort Angetroffener versuchte bei Erkennen der Polizei hastig Drogen zu verstecken und flüchtete. Die Beamten holten ihn ein und konnten ihn festhalten. Dagegen wehrte er sich so heftig, dass ein Beamter leicht verletzt wurde. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Drogenbesitz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

