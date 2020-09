Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Ein Fahrzeugführer hat in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch 9 Uhr in der Lindauerstraße einen Kabelverteilerkasten angefahren und ist im Anschluss geflüchtet. Der Unbekannte verursachte an dem Kasten einen Schaden von etwa 500 Euro. Da an der Unfallörtlichkeit mehrere Glassplitter einer Heckleuchte aufgefunden wurden, ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug des Unfallverursachers entsprechend beschädigt wurde. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/7010, in Verbindung zu setzen.

Meckenbeuren

Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr wurde eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in Brochenzell leicht verletzt. Eine 62-Jährige wollte den Oskar-von-Miller-Platz mit ihrem Pkw nach rechts in die Brochenzeller Straße verlassen. Dabei erkannte sie die entgegen der Fahrtrichtung auf dem Fahrradweg fahrende Radfahrerin zu spät. Die 60-Jährige musste stark abbremsen und zog sich beim Sturz Prellungen und Schürfwunden zu. Sie wurde nach ärztlicher Versorgung an der Unfallörtlichkeit zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt gegen beide Unfallbeteiligte.

Eriskirch

Autofahrer übersieht Radfahrer beim Abbiegen

Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr verletzte sich ein 32-jähriger Radfahrer leicht, als er in der Bahnhofstraße von einem abbiegenden Pkw erfasst wurde. Der Radfahrer befuhr die abknickende Vorfahrtsstraße von der Irisstraße kommend in Richtung Schussenstraße. Im Kurvenbereich wurde er von einem entgegenkommenden 26-jährigen BMW-Fahrer übersehen, der die Vorfahrtsstraße geradeaus verlassen wollte. Der 32-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit einem RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden.

Immenstaad

Sachschaden bei Wohnungsbrand

Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Kretzergang. Anrufer meldeten Flammenschlag aus einer Wohnung. Die verständigte Feuerwehr, die mit mehr als 50 Einsatzkräften am Einsatzort war, konnte das Feuer nach kurzer Zeit löschen. Brandursache war nach ersten Ermittlungen eine Pfanne mit Öl auf einer eingeschalteten Herdplatte. Dieses hatte sich entzündet, wodurch die Küche in Brand geriet. Der Sachschaden beträgt nach ersten Einschätzungen etwa 20.000 Euro. Durch den Brand kamen keine Personen zu Schaden. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Überlingen

Lebensgroßer Deko-Affe gestohlen - Die Polizei bitte um Hinweise

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte im Oberriedweg beim Küchenatelier "La Cucina" einen Dekorationsaffen gestohlen. Der etwa 180 cm große Affe stand zur Tatzeit auf dem Dach des Ateliers und hat einen Wert von etwa 1800 Euro. Zuletzt wurde er dort Ende des Monats Juli gesehen. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Affen geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Deggenhausertal

Alleinbeteiligt gestürzt

Ein 66-jähriger Pedelec-Fahrerin ist am Donnerstag gegen 12 Uhr in der Badener Straße, aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt. Durch den Unfall verletzte sie sich im Gesicht und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Uhldingen-Mühlhofen

Nach Fahrfehler gestürzt

Schwer verletzt hat sich am Donnerstag eine 67-jähriger Pedelec-Fahrerin, die nach einem Fahrfehler in der Überlinger Straße gestürzt war. Beim Sturz zog sie sich ein Bruch des Handgelenks und mehrere Schürfwunden zu. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Überlingen

Unfallflucht - Die Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag in der Zeit von 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bei einem Parkrempler in der Lippertsreuter Straße verursacht. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts beschädigte er den geparkten Opel einer 79-Jährigen und fuhr weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen, Tel.: 07551/804-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Daniela Baier

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell