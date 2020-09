Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Erheblich alkoholisiert war ein 53-jähriger Autofahrer, der am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers auf der L 456 angehalten und überprüft wurde. Der Mann war zuvor in Schlangenlinien gefahren und dabei mehrmals auf die Gegenfahrspur geraten. Nach einem Alkoholtest, der 1,9 Promille ergab, veranlassten die Beamten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Dieser versuchte sich der 53-Jährige zu widersetzen, indem er Widerstand leistete und die Polizisten verbal bedrohte. Diese und auch das Klinikpersonal wurden darüber hinaus übel beleidigt. Der Pkw-Lenker, dessen Führerschein die Beamten beschlagnahmten, hat sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Straßenverkehr zu verantworten.

Bad Saulgau

Motorroller gestohlen

Im Zeitraum von Mittwochabend, 21 Uhr, bis Donnerstagabend, 22 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen auf dem Parkplatz beim Sportplatz im Mooshauptenweg verschlossen abgestellten Motorroller der Marke Yamaha im Wert von rund 800 Euro entwendet. An dem silber-grauen Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen BC-JK 9 war ein schwarz-grüner Helm der Marke Nolan angeschlossen. Personen, die im fraglichen Zeitraum den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Motorrollers geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 907581/482-0, aufzunehmen.

Mengen

Autofahrerin übersieht Motorrad

Leichte Verletzungen hat sich ein 24-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich in der Beizkofer Straße ereignete. Eine 59-jährige Pkw-Lenkerin war in Richtung Boulay-Kreisel gefahren und hatte vor diesem nach links in die Romstraße abbiegen wollen. Hierbei übersah sie den gerade aus dem Kreisverkehr ausfahrenden Motorradfahrer, der vorne rechts gegen das Auto prallte und dadurch stürzte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 6.000 Euro.

Herbertingen

Autofahrerin zeigt Ausfallerscheinungen

Bei der Kontrolle einer 24-jährigen Autofahrerin stellen Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau in Herbertingen Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss fest. Nach einem positiv auf THC reagierenden Drogentest veranlassten die Polizisten bei der jungen Frau im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt. Da die 24-Jährige ferner ihren Wohnsitzwechsel nicht ordnungsgemäß gemeldet hatte, wurde sie auch deswegen angezeigt.

Pfullendorf

Polizei untersagt Weiterfahrt

Einer Blutprobe im Krankenhaus musste sich ein 21-jähriger Pkw-Lenker unterziehen, der am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung im Stadtgebiet überprüft wurde. Nachdem die Beamten bei dem jungen Mann Anzeichen von Drogeneinwirkung feststellten, veranlassten sie einen Drogentest, der positiv auf THC reagierte. Dem 21-Jährigen wurde nach der Blutentnahme die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt.

Pfullendorf

Unter Drogeneinfluss gefahren

Anzeichen von Drogeneinwirkung stellten Beamte des Polizeipostens bei der Kontrolle eines 37-jährigen Autofahrers fest, den sie gegen 16 Uhr im Stadtgebiet anhielten. Nach einem Drogentest, der positiv auf Kokain reagierte, veranlassten die Beamten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt des Mannes für die nächsten 24 Stunden. Der Mann hat sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.

Wald-Walbertsweiler

Schildkröten gestohlen

Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstagmittag bis Mittwochmittag drei griechische Landschildkröten aus einem frei zugänglichen Freiluftgehege im Sikaweg gestohlen. Eine der Schildkröten konnte durch eine Fußgängerin außerhalb der Ortschaft aufgefunden werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Tiere geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel.: 07552/20160, zu melden.

