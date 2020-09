PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Zusammenstoß zweier Radfahrer - Unfallgegner haut ab

Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr kam es am Ravensburger Frauentor zum Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer. Eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin durchfuhr das Frauentor entgegen der Beschilderung. Am Zusammentreffen von Fuß- und Radweg kam es daraufhin zum Zusammenprall mit einem anderen Fahrradfahrer. Dieser kümmerte sich zunächst um die verletzte Frau, entfernte sich dann jedoch ohne seine Personalien zu hinterlassen von der Unfallstelle. Die Pedelec-Lenkerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Ladendieb mit weiterem Diebesgut erwischt

In der Ravensburger Oberstadt wurde am Donnerstag gegen 15 Uhr in einem Wäscheladen ein Ladendieb von einem aufmerksamen Kunden verfolgt und im Anschluss der Polizei übergeben. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie bei dem 32-Jährigen nicht nur Ware aus dem Wäscheladen auffanden. Der Dieb hatte noch weitere gestohlene Kleidung und Dekorationsartikel im Wert von mehreren hundert Euro bei sich. Hinweise auf die gestohlenen Artikel, die bisher nicht zugeordnet werden konnten, erhofft sich das Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333.

Ravensburg

Werkzeug erbeutet

Werkzeug im Wert von etwa 500 Euro hat ein Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in der Weststadt gestohlen. Der bisher Unbekannte brach das Kellerabteil eines Bewohners auf und öffnete daraufhin ebenfalls gewaltsam den Werkzeugschrank. Dort entwendete er verschiedene Werkzeuge. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Hoher Sachschaden bei Aufprall auf Geländer

Sachschaden in Höhe von fast 7000 Euro entstand am frühen Freitagmorgen in der Gornhofer Straße, als ein Opel-Fahrer beim Abbiegen von der Fahrbahn abkam. Der 19-Jährige überfuhr einen Gehweg und kam an einem Geländer zum Stehen. Das Fahrzeug musste stark beschädigt abgeschleppt werden.

Weingarten

Auf Gegenspur in Fahrzeug gekracht

Glücklicherweise unverletzt blieben die Insassen zweier Fahrzeuge, die am Donnerstag gegen 21.15 Uhr in der Ettishofer Straße zusammenstießen. Die Lenkerin eines Sprinters kam auf die linke Fahrbahnseite, wo sie mit dem Land Rover einer 48-Jährigen zusammenstieß. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Baindt

Betrunken unterwegs

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Polizeibeamte am Donnerstag gegen 19 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in Baindt fest. Ein Test ergab bei einem 51-jährigen Pkw-Lenker einen Alkoholgehalt von knapp 0,9 Promille. Auf ihn kommt nun ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld zu.

Altshausen

Unerlaubte Ablagerung von Teerpappe

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in Riedhausen beim Parkplatz der Ostrachbrücke unerlaubt einen größeren Haufen Teerpappe abgeladen hat. Festgestellt wurde der Müll am Donnerstag gegen 15 Uhr. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, sollte sich mit der Polizei in Altshausen unter 07584/92170 in Verbindung setzen.

Bad Waldsee

Hoher Sachschaden bei Abbiegeunfall

Am Donnerstag gegen 9 Uhr kam es an der Kreuzung der Wurzacher Straße und der Schützenstraße in Bad Waldsee zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der Lenker eines Audi missachtete beim Queren der Kreuzung die Vorfahrt einer 50-Jährigen, die mit ihrem VW aus Richtung Haisterkirch kam. Beim Zusammenprall der beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro. Die Insassen beider Fahrzeuge blieben glücklicherweise unverletzt.

Argenbühl

Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Am Donnerstag gegen 15 Uhr kam es auf der L 265 im Begegnungsverkehr zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person. Etwa 500 Meter vor dem Kreisverkehr Dettishofen berührten sich die beiden Außenspiegel eines Wohnmobils und eines Lkw, wodurch die Seitenscheibe am Lkw barst und den 21-jährigen Fahrer leicht verletzte. Da beide Fahrer angaben, möglichst weit rechts gefahren zu sein, sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise geben kann, sollte sich mit der Polizei Vogt unter 07529/971560 in Verbindung setzen.

Isny

Schwer verletzter Motorradfahrer nach Unfall auf B 12

Schwere Verletzungen zog der Lenker einer Yamaha am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der B 12 beim Zusammenstoß mit einem Dacia davon. Der 19-jährige Fahrer des Dacia übersah den Motorradfahrer, als er auf Höhe der Einmündung Isny-Mitte nach links abbiegen wollte. Der Fahrer des Kraftrads prallte gegen die Front des Pkw und erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Isny

Mehrere Ortsschilder besprüht

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein Unbekannter zwischen Mittwoch und Donnerstag in Isny verursacht. Mehrere Ortstafeln der Stadt Isny wurden mit dem Schriftzug "Issnie" besprüht. Der Stadt Isny entstand durch die Entfernung der Schriftzüge ein Sachschaden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Isny unter 07562/976550 entgegen.

Leutkirch

Fahrzeug ohne Kennzeichen führt zu Fahrer ohne Führerschein

Am Donnerstag gegen 21.30 Uhr staunten die Beamten des Polizeireviers Leutkirch nicht schlecht, als sie in der Wurzacher Straße einen Pkw ohne Kennzeichen und mit einem defekten Scheinwerfer einer Kontrolle unterzogen. Der 25-jährige Fahrer des Wagens sagte zu den Polizisten, dass er noch keinen Führerschein habe und derzeit die Fahrschule besuche. Den Pkw hatte der Mann erst gekauft und noch nicht zugelassen. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft.

Bad Wurzach

Pferd geht durch und beschädigt Pkw

Am Donnerstag gegen 16 Uhr ging in der Parkstraße in Bad Wurzach ein Pferd mit angehängter Kutsche durch. Das Pferd galoppierte mit der leeren Kutsche die Straße entlang, durchbrach schließlich eine Hecke und kam mit der Kutsche in einem Vorgarten zum Stehen. Glücklicherweise wurden die Bewohner, die sich auf der Terrasse befanden, nicht verletzt. An einem geparkten VW entstand jedoch Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Mit vereinten Kräften konnte die Kutsche schließlich aus dem Vorgarten geborgen werden.

Leutkirch

Auf blanker Felge gefahren

Der Fahrer eines Wohnwagengespanns wurde am Donnerstag gegen 20.45 Uhr von einer Polizeistreife des Polizeireviers Leutkirch kontrolliert. Dem 66-jährigen Mann war auf der B 465 im Bereich Reichenhofen der Reifen seines Wohnanhängers geplatzt. Unbeirrt dessen fuhr er weiter bis nach Leutkirch. Erstaunt stellten die Beamten fest, dass der Wohnanhänger nur noch auf der Felge fuhr. Die Fahrbahn wurde auf der Fahrstrecke oberflächlich beschädigt. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Kißlegg

Polizei zieht verkehrsunsicheren Lkw aus dem Verkehr

Die Verkehrspolizei Kißlegg kontrollierte am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf der A 96 ein mit Containern beladenes Lkw-Gespann. Der Container auf dem Lkw war mit Metallschrott beladen, der ohne jegliche Abdeckung transportiert wurde. Der Container auf dem Anhänger war zwar mit einem Nylonnetz gesichert, dieses war für die Ladungssicherung jedoch völlig ungeeignet. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass beide Container verkehrsunsicher waren, zogen das Gespann aus dem Verkehr und untersagten die Weiterfahrt. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld.

