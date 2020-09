Polizeipräsidium Ravensburg

Krauchenwies - Bittelschieß

Unbekannte wollen Zigarettenautomaten knacken

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte in den letzten Tagen versucht, in der Straße "Im Rosewiesle" einen Zigarettenautomaten mit einem Winkelschleifer gewaltsam zu öffnen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sigmaringen unter Tel.: 07541/1040 zu melden.

Pfullendorf

Überholversuch - Gegenverkehr verhindert Schlimmeres

Einen Verkehrsunfall mit Sachschaden hat eine 26-jährige PKW-Lenkerin verursacht, als sie am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der L 268 beim Überholen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersah. Die Fahrerin fuhr von Pfullendorf kommend in Richtung Kleinstadelhofen und setzte mit ihrem VW-Golf trotz Gegenverkehr zum Überholen des vor ihr fahrenden LKW an. Der entgegenkommende Ford-Fahrer und der LKW-Fahrer erkannten die Gefahr, wichen nach rechts aus und verhinderten somit einen Frontalzusammenstoß. Trotz der Ausweichmanöver kam es zum Streifvorgang zwischen den Autos. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Bad Saulgau - Friedberg

Gelöste Radmuttern - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Friedbachstraße mehrere Radmuttern an einem PKW gelöst. Der Fahrer bemerkte dies, als er nach mehreren Kilometern Fahrt seltsame Fahreigenschaften feststellte und daraufhin die Räder überprüfte. Das Fahrzeug war im fraglichen Zeitraum im Hof hinter einem Wohnhaus geparkt. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer im genannten Zeitraum Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel.: 07581 / 4820 zu melden.

