Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Bei einem Auffahrunfall in der Inselstraße wurden am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr zwei Personen verletzt. Eine 23-jährige Fahrzeuglenkerin hatte aus Unachtsamkeit zu spät bemerkt, dass der vorausfahrende PKW verkehrsbedingt anhalten musste und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro. Durch den Aufprall erlitten der 42-jährige Fahrer und dessen 41-jährige Beifahrerin ein Schleudertrauma. Der PKW der 23-jährigen Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Randstein gestreift und keine Fahrerlaubnis

Ohne gültige Fahrerlaubnis befuhr eine 33-jährige PKW-Lenkerin am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr die Flugplatzstraße. Einer Streife des Polizeireviers Friedrichshafen war aufgefallen, dass die entgegen kommende Passat-Fahrerin unsicher unterwegs war und sogar den Randstein touchierte. In der darauffolgenden Kontrolle zeigte die Frau einen ausländischen Führerschein vor. Ermittlungen ergaben, dass die Fahrerin bereits mehrere Jahre in Deutschland wohnhaft ist und die Fahrerlaubnis deshalb keine Gültigkeit hat. Die 33-Jährige muss sich deshalb wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Friedrichshafen

Unbekannter zerkratzt PKW

Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro hat ein Unbekannter am Mittwochmittag in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.10 Uhr auf dem Parkplatz des OBI-Markts angerichtet, als er die gesamte rechte Fahrzeugseite eines geparkten PKW zerkratzte. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Frisierten Motorroller gestoppt

Am späten Mittwochabend gegen 22.30 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen auf den Fahrer eines Motorrollers aufmerksam, der die Ehlersstraße mit hoher Geschwindigkeit befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Roller des 16-Jährigen technische Veränderungen vorgenommen worden waren. Wie der Jugendliche selbst einräumte, könne er anstatt der erlaubten 45 km/h bis zu 80 km/h schnell fahren. Das Fahrzeug wurde als Beweismittel sichergestellt, der 16-Jährige unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Auch die Halterin des Motorrollers hat sich zu verantworten, da sie die Fahrt zuließ.

Markdorf

Polizei ermittelt Fahrraddieb

Ein zunächst unbekannter Täter hat am Samstagnachmittag am Bahnhof in Bermatingen ein mittels Zahlenschloss gesichertes Fahrrad gestohlen. Die Beamten sicherten daraufhin die Aufzeichnung der dort angebrachten Videoüberwachungsanlage und erkannten darauf einen 22-Jährigen. Bei der Überprüfung der Wohnanschrift des mutmaßlichen Täters konnten die Polizisten das entwendete Fahrrad sowie ein weiteres gestohlenes Zweirad auffinden und sicherstellen. Der junge Mann hat sich nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls zu verantworten.

Salem

Dreirad gestohlen - Die Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr, ein vor der Haustüre der Seniorenwohnanlage in der Kurt-Hahn-Straße abgestelltes Dreirad gestohlen. Das silberfarbene Fahrrad gehört einer Bewohnerin und war mittels Zahlenschloss gesichert. Es verfügt über drei Gänge und hat eine Gepäckbox aus schwarzem Kunststoff. Wer den Diebstahl beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Salem unter Tel. 07553 / 82690 zu melden.

Überlingen

Mann im Ausnahmezustand - Gewahrsam

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr lief ein 55-Jähriger mit einem Benzinkanister durch die Dr.- Zimmermann-Straße und brüllte dabei lautstark, dass er Häuser anzünden wolle. Mehrere besorgte Bürger riefen daraufhin die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Überlingen konnte den Mann kurze Zeit später mit einer Bierdose und dem leeren Kanister in den Händen antreffen. Die Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,5 Promille. Da er die Drohungen gegenüber den Beamten ebenfalls mehrfach wiederholte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Salem

PKW prallt gegen Brückenpfeiler

Eine 32-jährige Fahrerin eines BMW kam am frühen Donnerstagmorgen gegen 03.45 Uhr zwischen Buggensegel und Unterstenweiler aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Brückenpfeiler. Die 32-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt. Das Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An der Brücke entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Simon Göppert

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell