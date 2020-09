Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Keinen Führerschein

Lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist ein 15-Jähriger, der am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung im Stadtgebiet mit einem Motorroller angetroffen und kontrolliert wurde. Da das Kleinkraftrad eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h aufweist, hat sich der Jugendliche nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten. Auch die Halterin des Motorrollers wurde angezeigt, da sie die Fahrt zugelassen hatte.

Ravensburg

Auto zerkratzt

Einen Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmittag die Motorhaube eines im Bereich der Einmündung St.-Gallus-Weg/Rupert-Mayer-Straße geparkten Autos zerkratzte. Personen, die dort im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Horgenzell

Autofahrerin erwartet Fahrverbot

Anzeichen von Alkoholeinwirkung haben Beamte des Polizeireviers in der Nacht zum Mittwoch gegen 23.25 Uhr bei einer 42-jährigen Autofahrerin festgestellt, die sie bei Horgenzell überprüften. Nach einem positiven Alkoholtest, der 0,64 Promille ergab, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt der Frau und zeigten sie an. Die Pkw-Lenkerin hat nun mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld zu rechnen.

Baienfurt

Motorradfahrer missachtet Vorfahrt

Unverletzt hat ein 62-jähriger Motorradfahrer einen Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag kurz nach 13.30 Uhr in Baienfurt überstanden. Der Mann war von der Friedhofstraße kommend nach rechts in die Mochenwanger Straße eingebogen und hatte hierbei die Vorfahrt eines 81-jährigen Autofahrers missachtet, der mit seinem Pkw in Richtung Rainpadent fuhr. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge prallte der Motorradfahrer mit dem Vorderrad seiner Maschine gegen die Beifahrertür des Autos. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Bad Waldsee

Vorrang missachtet

Beim Zusammenstoß zweier Autos ist am Mittwochmittag gegen 12.20 Uhr in der Biberacher Straße ein Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro entstanden. Der 53-jährige Lenker eines Daimler-Benz war von einem Tankstellengelände kommend in die Biberacher Straße eingefahren und hatte hierbei einen 24-jährigen Sprinter-Fahrer übersehen, der mit seinem Kleinbus stadteinwärts fuhr. Personen kamen bei der Kollision nicht zu Schaden.

Amtzell

Kontrollgerät manipuliert

Wegen Fälschung technischer Aufzeichnungen hat sich ein 26-jähriger Lastwagenfahrer zu verantworten, der am Dienstagnachmittag von Beamten des Verkehrsdienstes Kißlegg auf der A 96 bei Amtzell kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten des ausländischen Sattelzug-Lenkers stellten die Polizisten fest, dass dieser an zwei Tagen Ende August das digitale Kontrollgerät manipuliert hatte. Es fehlten deshalb Lenkzeitaufzeichnungen über eine Wegstrecke von rund 300 Kilometern. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, war die Manipulation des Kontrollgeräts mit einem Magnet erfolgt, was ein durch die Staatsanwaltschaft beauftragtes Gutachten bestätigte. Der 26-Jährige musste deshalb auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von 5.000 Euro bezahlen.

Wangen i.A.

Auto zerkratzt

Möglicherweise der gleiche Täter, der bereits am 24. August auf dem Parkplatz einer Klinik in der Straße "Am Vogelherd" ein dort geparktes Auto zerkratzt hat, beschädigte auf dieselbe Art und Weise am Dienstag zwischen 9 und 20 Uhr auf dem gleichen Parkplatz einen Skoda Oktavia. Auch in diesem Fall richtete der Unbekannte einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0.

Wangen i.A.

Vorfahrt missachtet

Mit einem Sachschaden von rund 8.000 Euro endete ein Verkehrsunfall am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr an der Kreuzung Südring/Bregenzer Straße. Die 64-jährige Lenkerin eines Toyota hatte den Südring von der Bregenzer Straße überqueren wollen und hatte hierbei die Vorfahrt eines 20-jährigen von rechts kommenden Autofahrers missachtet. Beim Zusammenstoß mit dessen Kleinwagen wurde keine Personen verletzt.

Isny

Nach Parkrempler geflüchtet

Wie erst jetzt angezeigt wurde, ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagvormittag zwischen 09.30 Uhr und 10 Uhr vermutlich beim Rangieren gegen das Heck eines auf dem Parkhausoberdeck des Einkaufmarkts REWE in der Lindauer Straße abgestellten Porsche Panamera geprallt. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 2.500 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Isny, Tel. 07562/97655-0.

Isny

Auf Gegenfahrspur geraten

Beträchtlicher Sachschaden von rund 20.000 Euro ist am Dienstagnachmitttag gegen 15.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich auf der K 8016 ereignet hat. Der 30-jährige Lenker eines VW Tiguan mit Anhänger hatte die Kreisstraße von Beuren kommend befahren und war nach dem Weiler Unger eigenen Angaben zufolge auf die Gegenfahrspur geraten, weil er sein Radio bediente. Er kollidierte deshalb seitlich mit dem Daimler-Benz einer entgegenkommenden 49-jährigen Autofahrerin, die danach von der Straße abkam und in den rechten Straßengraben fuhr. Der 30-Jährige kam nach der Kollision ebenfalls von der Fahrbahn ab.

Leutkirch

Unfallflucht

Beim rückwärts Ausparken ist eine 45-jährige Autofahrerin am Mittwochmittag gegen 12.20 Uhr gegen einen in der Holbeinstraße abgestellten BMW gestoßen und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Dank einer aufmerksamen Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte und ein Teilkennzeichen des Verursacherfahrzeuges ablesen konnte, gelang es Beamten des Polizeireviers bei der anschließenden Fahndung die verantwortliche Pkw-Lenkerin anzutreffen. Die Frau, welche die Unfallflucht einräumte, hat sich nun wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu verantworten.

Leutkirch

Auto gestreift

Einfach weitergefahren ist ein unbekannter Fahrzeuglenker, nachdem er am Dienstagabend zwischen 18 und 21.15 Uhr einen am rechten Fahrbahnrand der Straße "Am Repsweiher" abgestellten VW Golf Kombi gestreift und einen Fremdschaden von rund 800 Euro verursacht hatte. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu melden.

