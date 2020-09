Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Bargeld erbeutet

Hagnau / Friedrichshafen (ots)

Bargeld erbeutet

Noch Zeugen sucht die Polizei zu zwei Einbrüchen, die vermutlich vom gleichen Täter in der Nacht zum vergangenen Samstag in Hagnau und Fischbach begangen worden sind. Der Unbekannte hebelte gegen 23 Uhr am Kiosk der Hagnauer Minigolfanlage im Strandweg ein Fenster auf, stieg durch dieses in das Gebäude ein und entwendete aus einem Behältnis Münzgeld im Wert von rund 200 Euro. Durch sein brachiales Vorgehen richtete er einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an. Auf dem Campingplatz Fischbach drang der Täter ebenfalls über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein und nahm aus einem Büroraum etwa 200 Euro Bargeld mit. Auch in diesem Fall beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf etwa 1.000 Euro. Im Zusammenhang mit den beiden Einbrüchen sucht die Polizei nach einem 25-35 Jahre alten Mann, der etwa 180 cm groß ist und einen Kapuzenpullover oder -jacke trug. Die Kapuze hatte er eng über den Kopf gezogen. Ferner war der Unbekannte mit einer Jeans bekleidet, die auffällige horizontale Flicken oder Nähte auf der Vorderseite aufwies, und Sneakers. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges an einem der beiden Tatorte beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen (07551/8040) oder die Polizei in Friedrichshafen (07541/7010) zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell