Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unter Drogeneinfluss gefahren

Anzeichen von Drogeneinwirkung haben Beamte des Polizeireviers bei einem 22-jährigen Autofahrer festgestellt, den sie am Dienstagabend gegen 16.45 Uhr in der Kreuzlinger Straße anhielten und kontrollierten. Nach einem Drogentest, der positiv auf THC reagierte, veranlassten die Polizisten bei dem jungen Mann, der zuvor einer Verkehrsteilnehmerin aufgefallen war, im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt.

Friedrichshafen

Radfahrer verletzt Rollstuhlfahrer

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Radfahrer, der am Dienstagnachmittag gegen 14.40 Uhr einen 53-jährigen Rollstuhlfahrer in der Äußeren Ailinger Straße in Höhe eines Einkaufmarkts bei einem Streit verletzt hat. Nach den Angaben des Mannes war er auf dem Gehweg stadtauswärts in Richtung Ailingen unterwegs, als ihm zwei Radfahrer trotz vorhandenen Fahrradstreifens auf dem Gehweg nebeneinander fahrend entgegenkamen. Als der 53-Jährige die beiden darauf ansprach und bat, den Radstreifen zu benutzen, sei es zu einem Streitgespräch mit einem der Radfahrer gekommen. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung habe dieser ihn aus seinem Rollstuhl gezogen, wodurch er auf den Boden gefallen sei und sich diverse Schürfwunden zugezogen habe. Die Fahrradfahrer seinen anschließend in Richtung Stadtmitte geflüchtet. Von den beiden liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

1. 16 bis 20 Jahre alt, kurze, blonde, gewellte bzw. gelockte Haare, trug ein rotes T-Shirt mit heller Aufschrift und lange, dunkle Jeans. Er fuhr ein rotes, sportliches Fahrrad.

2. Ähnliches Alter, kurze, dunkle Haare, helles T-Shirt und dunkle Hose, führte eine Adidas-Tasche auf seinem Fahrrad mit sich.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den jungen Männern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Gegen Mittelleitplanke geprallt

Vermutlich am Dienstagnachmittag vor 15.15 Uhr ist ein unbekannter Fahrzeuglenker auf der B 31 neu in Höhe der Auffahrt Kluftern/Spaltenstein in Fahrtrichtung Immenstaad nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelleitplanke geprallt. Hierbei wurde nicht nur die Schutzplanke auf einer Länge von mehreren Metern beschädigt, sondern auch die Straße mit Steinen verschmutzt, die der Verursacher geladen hatte. Ohne sich um den Fremdschaden zu kümmern, suchte der Fahrzeuglenker das Weite. Zur Säuberung der Fahrbahn musste der Bauhof der Stadt Friedrichshafen ausrücken. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immenstaad, Tel. 07545/1700, zu melden.

Tettnang

Außenspiegel abgetreten

Zwischen Montagabend, 17 Uhr, und Dienstagvormittag, 11 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem in der Straße "Frohe Aussicht" abgestellten Pkw beide Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/93710, in Verbindung zu setzen.

Meckenbeuren

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Inselstraße in Brochenzell entstanden. Eine 23-jährige Pkw-Lenkerin war infolge Unachtsamkeit auf das Fahrzeug eines vorausfahrenden 42-jährigen Autofahrers aufgefahren, der vor dem Kurvenbereich mit den Abzweigungen Andreas-Hofer-Straße / Kehlener Straße abbremste. Während die Fahrzeuginsassen unverletzt blieben, war das Auto der jungen Frau nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Markdorf

Junger Radfahrer kollidiert mit Auto

Zum Glück nur leichtere Blessuren hat ein 12-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 09.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ravensburger Straße davongetragen. Der Junge war die Straße "Weinsteig" hinuntergefahren und hatte die Ravensburger Straße in Richtung Einkaufsmarkt NORMA noch überqueren wollen, nachdem die Ampel für die Verkehrsteilnehmer gerade auf gelb schaltete. Da ein Lkw-Lenker verkehrsbedingt halten musste, übersah der 12-Jährige einen 23-jährigen Autofahrer, der bereits die Ampel passiert hatte. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der junge Mann den Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Dieser prallte gegen den vorderen linken Radkasten des Autos und stürzte anschließend auf die Straße. Eine ärztliche Versorgung des 12-Jährigen vor Ort war jedoch nicht notwendig, der von seinen verständigten Eltern an der Unfallstelle abgeholt wurde. Der am Pkw entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Deggenhausertal

Angebranntes Essen

Wegen eines Brandmeldealarms musste die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal am Dienstagabend gegen 16.50 Uhr nach Untersiggingen ausrücken. Wie sich jedoch herausstellte war in einer Gemeinschaftsunterkunft durch angebranntes Essen der Melder ausgelöst worden. Die Feuerwehr konnte deshalb rasch wieder Entwarnung geben und abrücken.

Salem

Vorfahrt missachtet

Einen leicht Verletzten und Sachschaden von rund 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr in Mimmenhausen. Die 45-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz A 140 hatte die Alte Neufracher Straße in Richtung Neufrach befahren und an der Einmündung mit der Bahnhofstraße einen auf der abknickenden Vorfahrtsstraße herannahenden 31-jährigen Autofahrer übersehen. Nach der Kollision der beiden Fahrzeuge klagte der Pkw-Lenker über Nackenschmerzen, konnte jedoch selbst einen Arzt aufsuchen.

Salem

Kollision mit drei Wildschweinen

Sachschaden von rund 3.000 Euro ist heute am frühen Morgen bei einem Wildunfall auf der L 205 bei Salem entstanden. Der 38-jährige Lenker eines VW Polo hatte kurz nach 6 Uhr die Landesstraße von Salem kommend in Richtung Rickenbach befahren, als plötzlich vier Wildschweine auf die Fahrbahn liefen. Während drei Jungtiere bei der Kollision mit dem Auto getötet wurden, wurde ein weiteres Wildschwein nur leicht erfasst. Dieses verschwand anschließend in einem angrenzenden Maisfeld.

Überlingen

Nach Parkrempler davongefahren

Durch aufmerksame Zeugen konnte am Dienstagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht rasch geklärt werden. Ein 79-jähriger Autofahrer hatte mit seinem SUV rückwärts auf dem Parkplatz eines Geschäfts im Oberriedweg ausgeparkt und war hierbei gegen einen Opel Mokka geprallt. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher anschließend weiter. Die Zeugen konnten jedoch das Kennzeichen des Fahrzeuges ablesen und der Geschädigten mitteilen. Mit dem Kennzeichen und der Personenbeschreibung gelang es der Polizei rasch den verantwortlichen Autofahrer zu ermitteln. Dieser gab an, nichts von dem Unfall bemerkt zu haben.

Überlingen

Nach Unfall geflüchtete

Vermutlich beim Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagvormittag zwischen 10 und 12 Uhr gegen hintere rechte Tür eines auf dem Parkplatz des Gebäudes Rosenhag 6 abgestellten Audi Q5 gestoßen. Ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 800 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell