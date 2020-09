PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Bad Saulgau

Einbrecher in Kinderspieleland

In das Kinderspieleland in der Schützenstraße sind Einbrecher in der Nacht zum Dienstag eingestiegen. Die Täter brachen eine Terrassentür auf, drangen ins Gebäude ein und öffneten gewaltsam einen vorgefundenen Tresor sowie mehrere Kinderspielautomaten. Aus den Behältnissen entwendeten sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sachdienliche Hinweise werden unter 0751/803-0 erbeten.

Veringenstadt

Beschädigungen am Bahnübergang Büttnau

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen eine Lichtzeichenanlage an einem Bahnübergang im Gewann Büttnau demoliert. Der Täter verursachte dadurch einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Der ermittelnde Polizeiposten Gammertingen geht derzeit davon aus, dass es sich beim dem Verursacher um denselben handelt, der auch einen nahegelegenen Steintisch auf einem Grillplatz umgeworfen hat. Der dabei entstandene Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Wer an dem Bahnübergang oder beim Grillplatz Verdächtiges beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07574/ 921687 zu melden.

Pfullendorf

Altöl in Kleidercontainer gegossen

Während der zurückliegenden Tage wurde in einen Altkleidercontainer an der Einmündung der Sigmaringer Straße in die Überlinger Straße Altöl gegossen. Die Menge des Öls konnte zwar durch die eingeworfenen Kleider aufgesogen werden, sodass nichts in das Erdreich gelangte, allerdings muss nun geklärt werden, ob an den Altkleidern ein Schaden entstanden ist. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/20160.

