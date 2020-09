Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Achberg

Unfall deckt Fahrt ohne Führerschein auf

Eine Fahrt ohne die erforderliche Fahrerlaubnis deckte ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 08.45 Uhr bei Achberg auf. Ein Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs war damit beschäftigt, einen umgestürzten Baum von einem Gemeindeverbindungsweg zu beseitigen, als ein 92-jähriger Pkw-Fahrer die Stelle passieren wollte. Dies ermöglichte ihm der Bauhofmitarbeiter, und beschädigte beim Rangieren mit dem Radlader den Pkw. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Wangen fest, dass der 92-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Horgenzell

Betrunken unterwegs

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Polizeibeamte am Dienstag gegen 23.30 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in Horgenzell fest. Ein Test ergab bei einer 42-jährigen Pkw-Lenkerin einen Alkoholgehalt von knapp 0,7 Promille. Auf sie kommt nun ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld zu.

Wangen

Vorfahrt missachtet

Glücklicherweise unverletzt blieben die Insassen zweier Fahrzeuge nach einem Zusammenstoß am Dienstag gegen 13.20 Uhr in der Wangener Bodenseestraße. Eine 36-jährige missachtete beim Abbiegen an der Einmündung Hagmühleweg die Vorfahrt des VW einer 58-Jährigen, die sich auf der Bodenseestraße befand. Die beiden Pkw kollidierten im Einmündungsbereich. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Isny

Polizei sucht Besitzer eines dunklen VW

Die Polizei in Wangen sucht nach dem Besitzer eines dunkeln VW Golf oder Polo mit RV-Kennzeichen, der am Dienstag gegen 18.20 Uhr am oberen Parkplatz beim Minigolfplatz in Neutrauchburg geparkt war. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte ihre Fahrzeugtür beim Öffnen leicht gegen den gesuchten VW geschlagen. Sie begab sich umgehend auf die Suche nach dem Besitzer. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war der VW nicht mehr da. Daher verständigte die 40-Jährige die Polizei. Möglicherweise ist der VW im vorderen Bereich auf der Beifahrerseite beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Wangen unter 07522/9840 entgegen.

Leutkirch

Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro ist am Dienstag an einem beigen VW Multivan entstanden, als dieser von einem Unbekannten angefahren wurde. Der Verursacher wird nun von der Polizei gesucht. Die Besitzerin des VW befand sich ungefähr zwischen 10.00 und 10.20 Uhr im Einkaufsmarkt Feneberg in der Steinbeisstraße. Ihr Fahrzeug hatte sie auf einem der schrägen Parkplätze entlang der Wangener Straße auf dem Gelände des Einkaufsmarkts geparkt. Als sie zurückkehrte, stellte sie an ihrem Fahrzeug einen größeren Schaden im hinteren Bereich fest. Der Verursacher hatte keine Nachricht hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Leutkirch unter 07561/84880 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch/Kißlegg

Fahrzeug gerät in Brand

Schnell reagiert hat der 79-jährige Lenker eines Mercedes, als er am Dienstag gegen 14.40 Uhr auf der A96 zwischen Leutkirch-Süd und Kißlegg Rauch aus dem Motorraum wahrnahm. Er fuhr unverzüglich auf den Standstreifen, wo das Fahrzeug sofort in Vollbrand geriet. Der 79-Jährige konnte glücklicherweise noch seinen beladenen Anhänger abhängen und wegschieben, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. An dem ausgebrannten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. Der Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt und musste sich zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Die Feuerwehr Kißlegg rückte mit drei Fahrzeugen an, um den Brand zu löschen. Durch die Bergungsarbeiten kam es bis gegen 16.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen auf der A 96 in Fahrtrichtung Lindau.

Leutkirch

Schwere Verletzungen nach Sturz mit Motorrad

Schwere Verletzungen zog sich der Lenker einer Aprilia am Dienstag gegen 13.10 Uhr zu, als er die K 8026 auf Höhe Gebrazhofen befuhr. Wie der 59-Jährige äußerte, kam er aufgrund eines technischen Defekts am Hinterrad mit dem Motorrad zu Sturz. Das Zweirad rutschte in der Folge auf die Gegenfahrspur, wo zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise kein Verkehr herrschte. Der Gestürzte musste zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er trug außer einem Helm nicht die erforderliche Schutzkleidung. An dem Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Ortsumfahrung Gebrazhofen war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Bad Wurzach

Pkw während Einkauf beschädigt - Zeugenaufruf

Wie jetzt erst angezeigt wurde, ist am Montag zwischen 17.30 und 18.05 Uhr ein Audi A4 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Oberriedstraße beschädigt worden. Als die Besitzerin des Fahrzeugs nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie am hinteren linken Kotflügel eine tiefe Schramme. Der Verursacher hatte keine Nachricht hinterlassen. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Wurzach unter 07564/2013 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch/Kißlegg

Gefährliches Fahr- und Bremsmanöver beeinträchtigt Verkehr - Zeugen gesucht

Wie jetzt erst bekannt wurde, kam es bereits am 10.08.2020 gegen 10.50 Uhr zu einem gefährlichen Überholmanöver. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Fahrer eines schwarzen Audi überholte auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd verkehrswidrig rechts und scherte daraufhin abrupt auf die linke Fahrspur aus. Hierdurch mussten zwei nachfolgende Verkehrsteilnehmer stark abbremsen. Einer der Verkehrsteilnehmer machte den Mann mittels Hupe auf sein Fehlverhalten aufmerksam. Daraufhin bremste der Audi-Lenker sein Fahrzeug auf der linken Fahrspur bis zum Stillstand ab und stieg aus, um den hupenden Fahrzeugführer verbal zu attackieren. Durch das Anhalten auf der Überholspur mussten einige nachfolgende Fahrzeuge ebenfalls stark abbremsen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Kißlegg unter 07563/90990 in Verbindung zu setzen.

Kißlegg/Leutkirch

Deutlich zu schnell bei Starkregen

Leichte Verletzungen zogen sich die beiden Insassen eines VW up am Dienstag gegen 10.00 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd zu. Bei erlaubten 80 km/h überholte der 55-jährige Lenker mit deutlich höherer Geschwindigkeit einen Klein-Lkw, wodurch er ins Schleudern geriet und zunächst in die Mittelleitplanke krachte. Im Anschluss schleuderte das Fahrzeug nach rechts und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Zu einer Berührung mit einem anderen Fahrzeug kam es glücklicherweise nicht. Sowohl der 55-Jährige als auch die 50-jährige Beifahrerin wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

Kißlegg

Polizei meldet unzählige Geschwindigkeitsüberschreitungen bei Nässe

Die Verkehrspolizei Kißlegg führte am Dienstagvormittag zwischen 9 und 11 Uhr auf der A 96, Höhe Ausfahrt Kißlegg, Geschwindigkeitsmessungen durch. Auf diesem Streckenabschnitt gilt bei Nässe eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h. Aufgrund starken Regens war die Autobahn während der gesamten Messung nass, deren Ergebnis ernüchternd ausfiel. Fast 20 Prozent aller gemessenen Fahrzeuge waren zu schnell. Der Spitzenreiter fuhr sogar mit 137 km/h. Ihn sowie weitere 11 Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Fahrverbot. Über 250 weitere Fahrzeuglenker müssen mit einem Bußgeld rechnen.

