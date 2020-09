Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Friedrichshafen) Während Überholvorgang verunfallt

Friedrichshafen (ots)

Leicht verletzt hat sich ein Autofahrer, der am Dienstagmittag auf der Immenstaader Straße während eines Überholmanövers von einer abbiegenden Autofahrerin übersehen wurde. Der 48-jährige Mann war mit seinem Skoda unterwegs von Kluftern nach Immenstaad. Auf dem übersichtlichen Streckenabschnitt kurz nach dem Ortsausgang Kluftern wollte er die vorrausfahrende Frau in ihrem Toyota überholen. Die Fahrerin bog während des Überholvorgangs unvermittelt ab und bemerkte den Skoda nicht, der schon auf ihrer Höhe fuhr. Der Wagen des 48-Jährigen wurde durch die seitliche Kollision nach links abgelenkt und kam von der Straße ab. Der Skoda überschlug sich mehrfach. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Skoda wurde abgeschleppt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt 20.000 Euro.

