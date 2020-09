PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Illegal Müll entsorgt

Über mehr als drei Monate hat ein 21-Jähriger in der Schmeientalstraße im Bereich der Altkleidercontainer Müll abgeladen. Insgesamt 1,2 Tonnen lud der Mann in dieser Zeit neben den Containern ab. Dabei unterschied er nicht zwischen Restmüll, Altmetall oder Textilresten. Durch diverse Hinweise kam der Aufsteller der Altkleider auf die Schliche des 21-Jährigen. Als der Tatverdächtige am Montagmorgen abermals Müll ablagerte, informierte er die Polizei, die den Mann nach kurzer Fahrt stoppte. Bei dessen Kontrolle stellten die Beamten nicht nur Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten, sondern auch erhebliche Fahrzeugmängel an seinem Sprinter fest. Das Fahrzeug wurde deshalb sofort aus dem Verkehr gezogen.

Sigmaringen

Vandalismus auf Parkplatzgelände

Am vergangenen Wochenende haben unbekannte im Bereich des hinteren Parkplatzes der Außenstelle des Verwaltungsgerichts in der Vorstadt einen Schaden von etwa 2.000 Euro verursacht. Die Täter hielten unter dem überdachten Bereich offensichtlich ein Gelage ab. Sie hinterließen diverse Alkoholflaschen, Einwegbecher und ließen viele Scherben zurück. Eingegrabene Parkschilder und Wasserrohre rissen sie mutwillig heraus. Das Polizeirevier hat Ermittlungen eingeleitet und geht derzeit davon aus, dass sich etwa zehn Personen unter dem Dach aufgehalten haben dürften. Hinweise auf die Vandalen werden unter Tel. 07571/ 104-0 erbeten.

Inzigkofen

Tier ausgewichen und Unfall verursacht

Insgesamt drei Autos angefahren hat eine Frau, als sie am frühen Dienstagmorgen um kurz nach 4 Uhr einem Tier ausgewichen ist. Die 55 Jahre alte Autofahrerin erschrak eigenen Angaben zufolge über eine Katze oder ein ähnliches Tier, sodass sie ihr Auto stark nach links lenkte, einen geparkten Ford streifte und im Anschluss gegen einen VW prallte. Diesen traf sie so wuchtig, dass er auf einen Peugeot geschoben wurde. An den drei Autos und ihrem Citroen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

Krauchenwies

Schlange in Keller

Polizei und Veterinäramt hat am Montagnachmittag eine Schlange auf den Plan gerufen, die sich in den Kellerraum eines Wohnhauses in der Hauptstraße verirrt hatte. Das Tier konnte nur über eine Kellerluke erreicht werden, die sich in zwei Metern Höhe befand. Mittels Greifzange gelang es letztendlich das Tier einzufangen. Mitarbeiter des Veterinäramtes entließen die Ringelnatter im Bereich der Ablach in die Freiheit.

Pfullendorf

Unfall mit Gegenverkehr

Mit einem Auto im Gegenverkehr zusammengestoßen ist am Montagnachmittag um kurz vor 15 Uhr eine Autofahrerin auf der Landesstraße zwischen Pfullendorf und Kleinstadelhofen. Die Fahrerin wollte auf ihrem Weg nach Kleinstadelhofen einen vorrausfahrenden Lastwagen überholen. Sie scherte an einer nicht überschaubaren Stelle auf die Gegenfahrspur aus. Als sie auf Höhe des Lastwagens war, kam ihr ein Ford entgegen, dessen 61 Jahre alter Fahrer geistesgegenwärtig noch nach rechts auswich. Nur durch dessen Ausweichen und das Ausweichen des Lastwagenfahrers nach rechts konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Ford und der VW der 26 Jahre alten Fahrerin streiften sich seitlich, es entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

