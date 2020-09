PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Bad Waldsee

Beamte beleidigt

Mehrere Anwohner verständigten am frühen Dienstagmorgen die Polizei, weil eine 62-Jährige in ihrer Wohnung in Bad Waldsee lautstark Musik hörte. Beim Eintreffen der Beamten war der Lärm noch immer deutlich zu hören. Um eine weitere Ruhestörung zu unterbinden, beschlagnahmten die Ordnungshüter das Radiogerät der Verursacherin. Die Frau beleidigte daraufhin die eingesetzten Polizisten mit üblen Ausdrücken. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige zu.

Ravensburg

Polizistin verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine Polizeibeamtin zu, nachdem es am Montagabend in der Ravensburger Oberstadt zu einem Einsatz mit einem unliebsamen Gast gekommen war. Der 58-Jährige pöbelte in einer Gaststätte zunächst mehrere Gäste an. Trotz der Aufforderung des Personals entfernte sich der mutmaßlich Betrunkene nicht. Die herbeigerufenen Polizisten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam. Dieser widersetzte sich der Maßnahme und wehrte sich mit aller Kraft. Hierbei wurde die Polizistin leicht verletzt. Sie musste sich kurzfristig in ein Krankenhaus begeben. Auf der Polizeidienststelle beleidigte der Störenfried die eingesetzten Beamten im Anschluss mit üblen Ausdrücken. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Bodnegg

Betrunken am Steuer erwischt

Beamte des Polizeireviers Wangen stellten am Montagabend gegen 22.35 Uhr bei einem Daimler-Fahrer Alkoholeinfluss fest. Der 46-Jährige wurde in der Schillerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Der Mann hat nun mit einem einmonatigen Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld zu rechnen.

Ravensburg

Zwei Radfahrer prallen zusammen

Leicht verletzt wurden am Montagabend gegen 20.30 Uhr zwei Fahrradfahrer, als sie auf einem Radweg in der Meersburgerstraße zusammenstießen. Eine 18-jährige Radfahrerin fuhr neben einem weiteren Radfahrer trotz fortgeschrittener Dämmerung ohne Licht in Richtung Stadtmitte. Ihr kam auf dem Radweg ein 49-jähriger Rennradfahrer entgegen. Da die junge Frau in dem Moment unachtsam war und aufgrund der fehlenden Beleuchtung nicht wahrnehmbar war, kam es zur Berührung mit dem Rennradfahrer. Beide stürzten und verletzten sich leicht. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Ravensburg

Audi kracht in Leitplanke

Unverletzt blieb ein 43-jähriger Audi-Fahrer am Montag gegen 18.25 Uhr, als er vermeintlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennasse B 30 zwischen Oberzell und Ravensburg nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke krachte. Sein Fahrzeug drehte sich daraufhin und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Durch die Bergungsarbeiten war der Verkehr auf der B 30 kurzzeitig beeinträchtigt.

Leutkirch

Polizei sucht Zeugin

Am Montag gegen 14.00 Uhr beschädigte eine 70-Jährige Audi-Fahrerin auf dem Parkplatz der Bahnhofsarkaden beim Einparken womöglich einen neben ihr geparkten Ford. Eine vorbeigehende Frau wies die Verursacherin auf einen Schaden an ihrem Fahrzeug hin. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Unklar blieb auch nach Hinzuziehung der Polizei, ob der Schaden durch die Audi-Fahrerin verursacht wurde. Zur Aufklärung des Unfallhergangs bittet die Polizei die bislang unbekannte Zeugin, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter 07561/84880 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Polizei sucht nach Unfall Radfahrer

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 06.10 Uhr auf der Kemptener Straße in Leutkirch. Wie der Fahrer eines Suzuki angab, querte direkt vor ihm ein Fahrradfahrer ohne Licht auf Höhe der Balterazhofer Straße. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 62-Jährige mit seinem Suzuki Vitara im letzten Moment aus und fuhr dadurch auf eine Verkehrsinsel. Der Radfahrer fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung des Wohngebiets Bleiche. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter 07561/84880 in Verbindung zu setzen.

