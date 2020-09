Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auf Gegenfahrspur geraten

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Länderösch-/Lindenstraße entstanden. Ein 86-jähriger Pkw-Lenker war mit seinem Auto aus Richtung Ravensburger Straße kommend von der Länderöschstraße nach rechts in die Lindenstraße abgebogen. Da er zu weit ausholte, geriet er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Er prallte gegen das Heck eines SUV, dessen 70-jährige Fahrerin gerade von der Lindenstraße nach links in die Länderöschstraße einbog.

Friedrichshafen

Auffahrunfall zweier Linienbusse

Mit leichten Verletzungen musste eine 43-jährige Frau am Montagnachmittag gegen 16.10 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Manzeller Straße ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt werden. Der Fahrer eines Linienbusses war vermutlich infolge Unachtsamkeit auf einen vor ihm haltenden Bus aufgefahren. Die Frau, die in diesem als Fahrgast mitfuhr, stieß hierbei mit dem Kopf gegen die Seitenscheibe des Omnibusses. An den beiden Bussen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.500 Euro.

Friedrichshafen

Beim Abbiegen Radfahrer erfasst

Leichte Verletzungen erlitt ein 48-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 19.50 Uhr in der Flugplatzstraße ereignete. Der 45-jährige Fahrer eines Mazda war in Höhe eines Gebäudes abgebogen und hatte hierbei den entgegenkommenden Zweiradfahrer übersehen. Dieser zog sich bei dem Zusammenprall eine Schürfwunde zu und klagte über Schmerzen am Knie. Eine ärztliche Behandlung vor Ort lehnte der Mann jedoch ab. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 1.000 Euro.

Kressbronn

Pedelec-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste eine 53-jährige Radfahrerin am Montagmittag gegen 12.25 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Bodanstraße ins Krankenhaus gebracht werden. Die Urlauberin war mit ihrem Pedelec in Richtung Strandbad gefahren und infolge Unachtsamkeit mit dem Vorderrad gegen den Bordstein geraten. Die Frau, die keinen Fahrradhelm trug, verlor deshalb die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte auf die Fahrbahn. Nach einer ersten Behandlung durch den Notarzt, der vom Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen wurde, brachte ein Rettungswagenteam die Gestürzte zur weiteren stationären Behandlung ins Klinikum nach Friedrichshafen.

Markdorf

Vermeintlicher Brand

Wegen eines Brandmeldealarms musste die Freiwillige Feuerwehr Markdorf am Montagvormittag kurz nach 10.30 Uhr zum Bildungszentrum in die Ensisheimer Straße ausrücken. Wie sich jedoch schnell herausstellte, war der Brandmelder durch Staub ausgelöst worden, der bei Schleifarbeiten entstand. Die Feuerwehr konnte somit alsbald wieder abrücken.

Überlingen

Polizei erteilt Wohnungsverweis

Erneut auffällig geworden ist ein 46-Jähriger, der am späten Montagabend gegen 22.15 Uhr seine Freundin auf der Treppe Mantelsteig in der Münsterstraße abpasste und mit ihr einen Streit anfing. Im Verlauf der Auseinandersetzung stieß der Mann seine Lebensgefährtin, mit der erst vor kurzem einen handfesten Streit hatte, gegen ein Gartentor, wodurch diese leichte Verletzungen am Arm erlitt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, kümmerten sich um die Frau und begleiteten diese zum Polizeirevier. Eine Streifenwagenbesatzung suchte daraufhin den 46-Jährigen zuhause auf und erteilte ihm einen Wohnungsverweis. Er hat sich nun wegen Körperverletzung zu verantworten.

Überlingen

Trotz roter Ampel abgebogen

Als eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers am Montagabend kurz vor 20.30 Uhr als erstes Fahrzeug vor der roten Ampel am Bahnübergang Ost vor der geschlossenen Schranke in der Mühlenstraße wartete, fuhr ein 59-jähriger Pkw-Lenker über die Gegenfahrspur an dem Polizeiauto vorbei und bog nach dem Passieren der roten Ampel nach rechts in die Straße "In den Mühlen" ab. Als die Beamten ihn kurz darauf kontrollierten, zeigte der Autofahrer zunächst wenig Einsicht in sein Fehlverhalten, hatte er seiner Ansicht nach ja nicht den Bahnübergang überquert, sondern war nur nach rechts abgebogen. Die Polizisten klärten daraufhin den 59-Jährigen darüber auf, dass Gegenverkehr aus dem Seubertweg und aus Richtung "In der Mühlen" nach links einbiegen darf und es deshalb zu einem Frontalzusammenstoß kommen könne. Um die Rotlicht-Anzeige kam der Mann nicht herum.

Owingen

Nasse Fahrbahn unterschätzt

Auf dem Dach blieb am Montagabend ein 19-jähriger Fahranfänger mit seinem Pkw liegen, nachdem er auf der L 205 unmittelbar nach Starkregen auf der Landesstraße in Richtung Ernatsreute fahrend nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er schleuderte zunächst gegen einen Leitpfosten, ehe sich sein Auto überschlug. Der Kleinwagen, an dem Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der junge Mann überstand den Unfall unverletzt.

Heiligenberg

Autofahrer überschlägt sich

Mit einem Totalschaden von rund 25.000 Euro endete ein Verkehrsunfall am Montagabend gegen 18.40 Uhr auf der L 207A bei Heiligenberg. Der 21-jährige Lenker eines Audi hatte die Landesstraße von Rickertsreute kommend in Richtung Ilmensee befahren und war in einer langgezogenen Rechtskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der regennassen Fahrbahn abgekommen. Das Auto landete im Straßengraben und prallte dort im Bereich einer Einmündung gegen ein Wasserrohr. Der Pkw überschlug sich daraufhin und schleuderte gegen eine Böschung. Während der junge Mann mit dem Schrecken davonkam und nur eine leichte Schulterverletzung davontrug, musste sein Auto von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe war die Freiwillige Feuerwehr Wintersulgen mit sechs Mann im Einsatz.

