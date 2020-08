Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Körperverletzung

Nachdem zwei Männer im Alter von 26 und 32 Jahren am Sonntag gegen 3.45 Uhr in der Montfortstraße eine bereits geschlossene Gaststätte betraten, kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem 30-Jährigen. Dieser soll zunächst den 32-Jährigen und im weiteren Verlauf den 26-Jährigen geschlagen haben. Die Verständigung eines Rettungswagens war jedoch nicht erforderlich. Die Ermittlungen zum exakten Tatablauf dauern an.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Am Sonntag gegen 22.45 Uhr kam es in der Friedrichstraße zu Unstimmigkeiten zwischen zwei Männern im Alter von 28 und 31 Jahren. Im Verlauf der Auseinandersetzung warf der 28-Jährige eine Flasche nach dem Älteren, verfehlte diesen jedoch und traf stattdessen angeblich eine bislang unbekannte Frau. Im weiteren Verlauf des Streits wurde der Jüngere von dem 31-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu der mutmaßlich verletzten Frau machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Friedrichshafen

Spielautomaten aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag im Zeitraum von 3 Uhr bis 7.45 Uhr in der Kleinebergstraße die Türe einer Gaststätte aufgehebelt und zwei Spielautomaten aufgebrochen. Die Höhe des Diebesgutes ist aktuell nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Oberteuringen

Körperverletzung

Am Montagmorgen kam es wegen zu lauter Musik in der Benzstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 21-jährigen Männern. Laut eigenen Angaben verletzten sie sich gegenseitig, wobei einer der Männer vom verständigten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Tatablauf dauern an.

Deggenhausertal

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag im Moorhofweg mit seinem Pkw offensichtlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der regennassen Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Nachdem die verständigten Polizisten bei der Unfallaufnahme Anhaltspunkte auf eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung feststellten, führten sei einen Test durch. Da dieser positiv auf Cannabis reagierte, veranlassten sie in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Den Betroffenen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Markdorf

Scheibe eingeschlagen

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagmorgen mit einem Stein die Scheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen und den Pkw durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu wenden.

