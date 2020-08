Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Herbertingen

Mit Drogen erwischt

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss war ein Autofahrer am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr in der Hauptstraße unterwegs. Polizeibeamte aus Bad Saulgau unterzogen den 28-Jährigen mit seinem Mercedes einer Verkehrskontrolle. Da die Polizisten den Eindruck gewannen, dass der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss steht, veranlassten sie nach einem positiven Drogentest im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten die Polizisten Kleinmengen diverser Drogen auffinden und sicherstellen. Der 28-Jährige hat sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinwirkung zu verantworten.

Herbertingen

Auto unbefugt genutzt

Groß war der Schreck, als ein Autobesitzer am Sonntagmorgen in der Zeppelinstraße feststellen musste, dass sein Auto gestohlen worden war. Der 58 Jahre alte Besitzer des Renault hatte den Wagen gegen 2 Uhr in der Frühe in der Zeppelinstraße abgestellt und den Schlüssel im Auto gelassen. Ein Unbekannter nutzte wohl die Gunst der Stunde und nahm das Auto unbefugt in Betrieb. Die Fahrt des Täters endete in der Nähe neben einem Feldweg, wo er mit dem Wagen von der Strecke abkam und im nassen Erdreich eines Maisfeldes stecken blieb. Der Fahrer flüchtete. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat ein Strafverfahren gegen den Unbekannten eingeleitet. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/ 482-0 zu melden.

Herbertingen

Versuchter Diebstahl von Auto

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Samstagnacht und Sonntagmorgen versucht, ein Auto im Denkemerweg zu stehlen. Der Täter öffnete mithilfe eines Werkzeugs die Fahrzeugtür und schraubte die Verkleidung des Zündschlosses ab. Es gelang ihm jedoch nicht, das Fahrzeug zu starten. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/ 482-0, aufzunehmen.

