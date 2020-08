Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Körperverletzung

Am Samstag gegen 18:50 Uhr warf ein 38-jährige Beschuldigter, im Bereich Riedlepark, unvermittelt eine leere Cola-Flasche nach dem 29-jährigen Geschädigten. Als die Flasche ihr Ziel verfehlte, ging der Beschuldigte im Anschluss sofort körperlich auf den Geschädigten los. Bei dem entstandenen Gerangel verletzte sich der Geschädigte leicht, es gelang ihm aber den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden zu fixieren. Bei den ersten Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass der Täter deutlich alkoholisiert war. Den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Neuhaus / B33

Auffahrunfall mit Verletzten

Am Samstag, gegen 13:25 Uhr, befuhr ein 23-jährige Opelfahrer die B33 in Neuhaus in Richtung Hepach. An der Kreuzung Richard-Wagner-Straße / Säntisstraße muss er auf Grund einer roten Ampel verkehrsbeding anhalten. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies rechtzeitig und verringerte hinter ihm ebenfalls seine Geschwindigkeit. Dies wiederum übersah, aus Unachtsamkeit, ein hinter den beiden Fahrzeugen fahrender 24-jähriger Audi-Lenker. Er fuhr auf den BMW auf, welcher durch den Aufprall auf den Opel geschoben wurde. Der Opel- und BMW-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Da der Unfallverursacher und seine 21-jährige Beifahrerin nicht angegurtet waren, zogen sie sich Kopfverletzungen zu und mussten in ein Krankenaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entsandt ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro. Der Verursacher muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

