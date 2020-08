Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Scheer

Unfall auf Grund nichtangepasster Geschwindigkeit

Am Samstag, gegen 17:57 Uhr, befuhr der 25-jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw Citroen DS3 Racing die K 8262 von Scheer kommend in Richtung Blochingen. Nach dem Ortsausgang Scheer überholte er einen anderen Verkehrsteilnehmer und kam infolge nichtangepasster Geschwindigkeit am Ende einer Rechtskurve auf das Fahrbahnbankett. Im Anschluss übersteuerte er sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er nach ca. 80 Metern mit zwei Bäumen kollidierte. Hierbei wurde der Fahrzeuglenker leicht verletzt und kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 8000 Euro.

