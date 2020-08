Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen / Achberg

Kellerbrand

Vermutlich auf Grund eines technischen Defekt geriet am Samstagnachmittag ein im Wäscheraum aufgestellter Entfeuchter in Brand. Durch die starke Rauchentwicklung wurden der 67-jährige und die 57-jährige Hauseigentümer auf den Brand aufmerksam. Beim Versuch den brennenden Entfeuchter zu löschen, zog sich das Ehepaar eine leichte Rauchgasintoxikation zu und kam vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus zur Untersuchung. Die Feuerwehren Wangen, Achberg und Neuravensburg waren beim Löschangriff mit einem größeren Kräfteaufgebot vor Ort. Durch den Brand im Kellerraum entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Ravensburg

Rotlichtmissachtung führt zum Unfall

Am Samstag gegen 16:00 Uhr befuhr die 58-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Renault die Meersburger Straße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung Meersburger Straße / Georgstraße missachtete sie das Rotlicht der Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem 30-jährigem Opelfahrer, welcher bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhr. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Andreas Schiller

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell