Friedrichshafen

Schwerkraft überwältigt Rollerfahrer

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am frühen Samstagmorgen gegen 03:35 Uhr einen Rollerfahrer in Friedrichshafen in der Ittenhauser Straße, als dieser nach einem "Umfaller" samt Sozia wieder auf das Kleinkraftrad aufsteigen wollte. Anschließend fuhr er in Schlangenlinien weiter. Der Zeuge blieb hinten dran und verständigte die Polizei. Drei Straßen weiter verlangsamte der Rollerfahrer seine Fahrt und wurde offensichtlich nochmal von der Schwerkraft besiegt - er kippte wieder um. Von der hinzugerufenen Polizeistreife wurde eine starke Alkoholisierung festgestellt. Ein Test ergab über zwei Promille, weshalb dem 57-jährigen Fahrer auf Anordnung der Beamten in einem Krankenhaus von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Friedrichshafen

Trinkgelage aufgelöst

Auf dem Gelände eines Schulzentrums in der Untereschstraße wurde am Freitagabend gegen 23:00 Uhr ein größeres Trinkgelage gemeldet. Da der Anrufer von ca. 50 Personen sprach, wurden mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Friedrichshafen und der Polizeihundeführerstaffel eingesetzt. Eine Vielzahl der Personen flüchtete beim Erkennen der Polizei ins Dunkle. Die verbliebenen Jugendlichen und Heranwachsenden zeigten sich teils einsichtig, aber auch teils provokativ. Sie räumten jedoch den Müll auf. Die Personalien der beteiligten Personen wurden festgestellt. Das Polizeirevier Friedrichshafen prüft nun mögliche Ordnungswidrigkeiten.

