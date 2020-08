Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Kreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Herbertingen

Unter Drogeneinwirkung Auto gefahren

Einer Streife des Polizeireviers Bad Saulgau fiel am Freitagabend kurz nach 22:15 Uhr ein VW Bora mit auffälliger Fahrweise auf, weshalb die Beamten den PKW kontrollierten. Dabei wurde festgestellt, dass der PKW nicht zugelassen und nicht versichert ist. Weiterhin ergaben sich beim 37-jährigen Fahrer Anzeichen auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung, weshalb ihm auf Anordnung der Beamten eine Blutprobe von einem Arzt in einem Krankenhaus entnommen wurde. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er gelangt nun wegen verschiedener Verstöße zur Anzeige.

Sigmaringen

Verkehrsunfall beim Überholen - Führerschein weg

Relativ glimpflich endete ein Unfall am Freitagmorgen gegen 07:00 Uhr. Ein 22-jähriger Ford Transit-Fahrer befuhr die Nollhofstraße vom Krankenhaus her in Richtung Nollhof-Kreisel. An einer unübersichtlichen und abschüssigen Linkskurve überholte er einen LKW, als eine 38-jährige PKW-Lenkerin entgegenkam. Die 38-jährige konnte ausweichen und mit einer Vollbremsung eine Kollision mit dem Überholer vermeiden, prallte aber in die Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung der Führerschein des 22-jährigen Unfallverursachers beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Neufra

In Leitplanke geprallt

Ein 71-jähriger Citroen Fahrer kam auf der B32 zwischen Gammertingen und Neufra von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit der Leitplanke, verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 4.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

