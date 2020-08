PP Ravensburg: Meldungen aus dem Kreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Wangen i. A.

Dachbox verloren & Rettungsgasse nicht gebildet

Am Freitag, 28.08.2020 gegen 15:15 Uhr, meldeten eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern der Polizei eine verlorene Dachbox auf der A96 bei Wangen in Fahrtrichtung Memmingen. Auf der Anfahrt zur Gefahrenstelle musste die Streife der Autobahnpolizei Kißlegg auch einen baustellenbedingten Stau passieren. Dabei wurden vier Verstöße gegen das Bilden einer Rettungsgasse festgestellt, welche angezeigt werden. Die Fahrzeugführer müssen mit Bußgeldern bis 240 Euro rechnen. Der Verlierer der Dachbox ist bislang nicht bekannt und wird gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg unter Tel. 07563/9099-0 in Verbindung zu setzen.

Aitrach

Fahrradfahrerin auf der Autobahn

Ebenfalls am Freitag, kurz nach 12:00 Uhr, verirrte sich eine 65-jährige ortsunkundige Fahrradfahrerin auf die A96 bei Aitrach, nachdem ihr Navigationgerät sie dorthin geführt hatte. Die Dame bemerkte dies zwar gleich, traute sich jedoch nicht in ihrer Verzweiflung umzudrehen und wollte bis zu nächsten Ausfahrt weiterfahren. Eine Polizeistreife half der Dame nach Hause.

Bad Wurzach

Fahrzeugbrand

Am Samstag den 29.08.2020, kurz nach Mitternacht, geriet ein PKW auf Grund technischem Defekt in Brand, weshalb die Feuerwehr in die Biberacher Straße ausrückte. Das noch kleine Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Schaden beschränkt sich zwar auf ein elektronisches Bauteil, aber das Fahrzeug war dennoch nicht mehr fahrbereit.

Leutkirch

Autoüberschlag im Maisfeld

Ein 22-jähriger Fahrer befuhr die Kreisstraße 7906 von Leutkirch in Richtung L319. In einer Linkskurve kam er auf das rechte Bankett und übersteuerte. Der Nissan kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich in einem Maisfeld und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch sicherheitshalber vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Das Fahrzeug wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 2.500 Euro.

