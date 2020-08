PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Betagter Autofahrer verursacht Unfall

Glücklicherweise keinen Personenschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr in der Teuringer Straße. Der 88-jährige Lenker eines Pkw war von Oberteuringen kommend in Richtung Friedrichshafen gefahren und war vor dem Kreisverkehr Rotachstraße/ An der Steige zu weit nach links geraten. Er überfuhr deshalb zwei Verkehrsinseln und prallte gegen zwei Verkehrszeichen. Während eine entgegenkommende Radfahrerin gerade noch ausweichen konnte und beinahe von einem Verkehrszeichen getroffen wurde, schlug eines der Verkehrszeichen gegen den Renault Laguna eines 49-jährigen Autofahrers, der gerade aus dem Kreisverkehr in Richtung Oberteuringen ausfahren wollte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf nahezu 3.000 Euro. Da die Polizei bei der Unfallaufnahme Anzeichen von Medikamenteneinwirkung bei dem 88-Jährigen feststellte, der verwirrt und orientierungslos wirkte, veranlassten die Beamten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Polizisten ferner den Führerschein des Mannes. Zur Klärung des genauen Unfallherganges bittet die Polizei etwaige weitere Unfallzeugen, insbesondere die etwa 60 Jahre alte Radfahrerin, die gerade noch ausweichen konnte, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (07541/701-09) in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 13.000 Euro hat ein 52-jähriger Autofahrer am Donnerstag zur Mittagszeit bei einem Unfall an der Einmündung Kleineberg- / Moltkestraße verursacht. Im Einmündungsbereich missachtete er den vorfahrtsberechtigten Audi eines 21-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Die beiden Fahrzeuglenker blieben glücklicherweise unverletzt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen in der Länderöschstraße auf Höhe Gebäude Nummer 66 einen rot/orangen Peugeot gestreift und einen Schaden von rund 2.000 Euro verursacht. Der Unfallverursacher hinterließ zwar einen Notizzettel an der Windschutzscheibe des beschädigten Autos, die darauf notierte Rufnummer war jedoch unleserlich. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Friedrichshafen

Diebstahl an der LZ 129 Hindenburg

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Samstagmorgen bis Montagabend im Zeppelinmuseum eine Motorgondel eines Wandreliefmodells der LZ 129 im Wert von rund 3.000 Euro gestohlen. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Modells geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Friedrichshafen

Zwei Männer attackieren Frau

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 41-Jährigen, der am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr in Begleitung eines 54-Jährigen eine Frau am Marie-Curie-Platz attackierte. Wie die Geschädigte schilderte, habe einer der beiden Männer, die Freunde ihres Ex-Mannes sein sollen, vor dem Haupteingang ihres Wohngebäudes zunächst gegen ihr Fahrrad getreten. Anschließend sei sie von dem Mann gegen die Hauswand gedrückt und gewürgt worden. Als ein Zeuge das Gebäude verließ, gelang es der Frau, sich in eine Wohnung zu flüchten, von wo aus die Polizei alarmiert wurde. Währenddessen suchten die beiden Männer das Weite, nachdem sie noch das Fahrrad des Ofers auf einen Zaun geworfen hatten. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen des Vorfalles dauern an.

Eriskirch

Spielautomaten aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum von Mittwochnacht bis Donnerstagmorgen in der Baumgartener Straße über ein Fenster in eine Gaststätte eingestiegen und haben zwei Spielautomaten aufgebrochen. Die Höhe des Diebesgutes ist aktuell nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Meckenbeuren

Unfallverursacher schwer verletzt

Ein 47-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag in der Straße "Lohner" bei einem Zusammenstoß mit einem 26-jährigen Radfahrer schwer verletzt worden. Als der E-Bike-Fahrer auf Höhe einer Brücke nach links ausscherte, um mutmaßlich über diese nach links abzubiegen, zog er plötzlich wieder nach rechts. Dem 26-Jährigen gelang es zwar auszuweichen, allerdings berührten sich hierbei die Lenker, so dass beide Männer zu Fall kamen. Während der Jüngere nicht verletzt wurde, musste der 47-Jährige vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Überlingen

Mehrfache Ruhestörung

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden Polizeibeamte des Überlinger Reviers gegen 2 Uhr auf eine Gruppe junger Erwachsener am Landungsplatz aufmerksam, die sich dort lautstark unterhielten und Musik über einen Lautsprecher hörten. Da sich die vier Männer trotz wiederholter Ermahnungen uneinsichtig zeigten und nach kurzer Zeit wieder Musik in erheblicher Lautstärke abspielten, wurde der Lautsprecher durch die Polizeibeamten beschlagnahmt. Zudem wurden den Männern ein Platzverweis erteilt.

Markdorf

Vandalismus an Beobachtungshütte

Im Laufe der letzten Woche haben Unbekannte das Gelände der Beobachtungshütte im Hepacher/Leimbacher Ried verwüstet. Die Täter grillten offensichtlich an der im Naturschutzgebiet befindlichen Reetdachhütte. Im Laufe ihres Gelages zerschlugen sie mit einem Holzpfahl die Scheiben von zwei Schaukästen. Mehrere Seiten aus einem ausgelegten Beobachtungsbuch rissen sie heraus und verbrannten sie kurzerhand. Ihren Müll und Unrat ließen sie im Anschluss nicht nur zurück, sondern verteilten ihn im gesamten näheren Umfeld. Neben den beträchtlichen Aufräumarbeiten, die nun geleistet werden müssen, fallen an der Hütte nun Reparaturkosten von knapp 1.000 Euro an. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 07544/ 96200 zu melden.

Owingen

Verkehrsunfall

Am Donnerstagabend um kurz nach 20 Uhr ereignete sich an der Klöberkreuzung ein Verkehrsunfall mit vier leicht Verletzten und einem Sachschaden von rund 45.000 Euro. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich missachtete ein 69-jähriger Volvo-Lenker, der auf der L 205 von Owingen in Richtung Billafingen fahren wollte, einen aus Richtung Überlingen kommenden vorfahrtsberechtigen Audi eines 30-Jährigen. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Audi über die gesamte Fahrbahnbreite auf eine Leitplanke gedrückt wurde. Die Unfallbeteiligten wurden von den verständigten Rettungsdiensten leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Kreuzungsbereich musste zur Unfallaufnahme bis zirka 22 Uhr gesperrt und die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Owingen war mir 15 Mann vor Ort.

Mühlhofen / Mimmenhausen

Radfahrer kollidieren

Auf dem Radweg zwischen Mühlhofen und Mimmenhausen sind am Donnerstagnachmittag um kurz nach 16 Uhr zwei Radfahrer zusammengestoßen und verletzt worden. Das Rechtsfahrgebot missachtend, fuhr eine 60-jährige Frau neben einer Bekannten in Richtung Mimmenhausen. Als ihr ein 56-jähriger Radfahrer entgegenkam, verhakten sich die Fahrradlenker und beide stürzten auf den Radweg. Hierbei zog sich der Mann einen Schlüsselbeinbruch zu und musste vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau erlitt leichte Schürfverletzungen. An den Fahrrädern entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

