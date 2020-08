Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Argenbühl

Ausweichmanöver endet in Böschung - Polizei sucht den schuldigen Zweiradfahrer

Am Donnerstagabend ist ein VW-Fahrer auf der Landstraße zwischen Loritz und Schwabenhof einem mitten auf der Fahrbahn entgegenkommenden Zweirad ausgewichen und dabei eine Böschung hinuntergefahren. Der 43-Jährige verletzte sich leicht. Gegen 21 Uhr fuhr der Mann mit seinem VW Caddy auf der L265 von Isny in Richtung Christazhofen. Zwischen Loritz und Schwabenhof kam ihm in der Dunkelheit plötzlich ein Zweirad ohne Licht mitten auf der Straße entgegen. Der 43-Jährige wich sofort nach rechts auf das Bankett aus. Trotzdem streiften sich im Vorbeifahren die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der VW-Fahrer lenkte danach wieder auf die Fahrbahn zurück, übersteuerte dabei und fuhr links die Böschung hinunter. Sein Volkswagen überschlug sich und blieb dann liegen. Er selbst wurde verletzt, nach bisherigem Kenntnisstand aber zum Glück nicht schwerer. An seinem VW Caddy entstand Totalschaden. Sein Unfallgegner fuhr zunächst weiter, hielt kurz darauf noch zweimal an, um danach in der Dunkelheit zu verschwinden. Die Verkehrspolizei Kißlegg nahm den Unfall auf und sucht jetzt nach dem unbekannten Zweirad samt Fahrer. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder der Polizei Hinweise zum Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich umgehend zu melden (Telefon 07563 0900 0).

Leutkirch

Spiegeltreter in der Bauhofgasse - Acht Autos beschädigt

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag auf dem öffentlichen Parkplatz in der Bauhofgasse an sieben Personenkraftwagen die Außenspiegel beschädigt und an einem Auto eine Delle ins Heck getreten. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen der Sachbeschädigungen und sucht Zeugen, die Hinwiese zu dem noch unbekannten Täter geben können (Telefon 07561 8488 0).

Ravensburg

29-jährige Frau rastet aus

Am späten Donnerstagabend hat eine 29-Jährige in der Mühlbruckstraße völlig die Beherrschung verloren. Sie musste in eine Fachklinik gebracht werden. Den Tag über hatte die Frau offensichtlich Alkohol und Drogen konsumiert, was dazu führte, dass sie am Abend einem Hausmitbewohner in den Unterarm biss. In der Folge schloss sie sich in ein Zimmer ein und öffnete der Polizei erst nach mehrfachen Aufforderungen. Der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen Frau wurden Handschließen angelegt, um drohende Angriffe auf die Einsatzkräfte zu verhindern. Bei der Ingewahrsamnahme leistete die 29-Jährige heftigen Widerstand. Dabei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Als die Frau gefesselt war begann sie damit, sich selbst zu beißen. Erst eine zweite Fesselung verhinderte weitere Verletzungen. Wegen ihres Zustandes wurde sie vom Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht. Zur Tatzeit hatte sie 2,04 Promille Alkohol in der Atemluft. Bei einer Nachschau fanden die Ermittler in ihrem Zimmer eine geringe Menge Betäubungsmittel und einen Joint. Das Polizeirevier Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen einem Betäubungsmitteldelikt gegen die 29-Jährige eingeleitet.

Ravensburg

Endstation Apfelplantage - Autofahrer weicht Gegenverkehr aus

Wegen eines mitten auf der Fahrbahn entgegenkommenden Autos musste ein Skodafahrer auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Ettenkirch und Adelsreute am späten Donnerstagabend ausweichen und landete am Ende in einer Apfelplantage. Der 20-Jährige fuhr mit seinem Skoda gegen 22.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Adelsreute. Unmittelbar nach einer Kurve kam ihm ein Auto mitten auf der Straße entgegen. Der Skodafahrer wich nach rechts aus, fuhr eine Böschung hinunter und durchbrach am Ende den Zaun des Obstguts. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Unfallflucht.

Horgenzell

Linksabbiegerein übersieht Motorrad - Motorradfahrer wird schwer verletzt

Kurz nach Danketsweiler hat eine 39-jährige Autofahrerin am Donnerstagmorgen beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Motorrad übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 39-Jährige bog gegen 7.25 Uhr kurz nach Danketsweiler von der K7971 nach links in die Gemeindeverbindungsstraße Richtung Gattenühle ab. Dass aus der Gegenrichtung ein Motorrad kommt, sah sie nicht. Der 53-jährige Motorradfahrer bremste zwar noch stark ab, prallte aber trotzdem gegen die rechte Seite des Opels. Er stürzte und verletzte sich schwer. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Zur Bergung der beiden Fahrzeuge wurden zwei Abschleppdienste angefordert.

Isny

Unbekannte Täter haben zwischen dem 19. und dem 22. August im Waldgebiet Rotholz zwischen Haslach und Schleifertobel einen Jägerstand umgeworfen. Die Kanzel wurde dabei zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass diese Tat mit weiteren, gleichartigen Sachbeschädigungen im benachbarten Jagdrevier zusammenhängt (wir berichteten).

Isny

Fußgängerin angefahren

Beim Abbiegen vom Festplatz in die Straße "Am Schlößle" hat eine 23-jährige Autofahrerin am Donnerstagabend eine Fußgängerin übersehen und stieß mit ihr zusammen. Bei dem Unfall erlitt die 58-Jährige eine Unterschenkelfraktur und musste deswegen ins Krankenhaus. Am Auto entstand kein Schaden.

Wangen

Renault prallt beim Ausweichen gegen Randstein - Polizei sucht Unfallverursacher

Am Donnerstagmorgen ist ein Renaultfahrer in Neuravensburg einem überholenden VW Bus ausgewichen und dabei gegen den Randstein gefahren. Der Kleinbus fuhr weiter. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht. Gegen 9.40 Uhr kam dem, auf der Bodenseestraße in Richtung Autobahn fahrenden, 64-Jährigen ein VW-Bus entgegen, der gerade ein Fahrrad überholte. Der Kleinbus fuhr dabei über die Fahrbahnmitte, weshalb der Renaultfahrer ausweichen musste. Dabei touchierte der 64-Jährige den Randstein. An seinem Auto entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der eigentliche Unfallverursacher fuhr weiter. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen zu melden (Telefon 07522 984 0).

Waldburg

Autofahrer hat fast zwei Promille

Am frühen Donnerstagabend hat die Polizei in der Hauptstraße einen Autofahrer kontrolliert, der fast zwei Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins wurden angeordnet. Weil der 55-jährige Mann aus der Tschechischen Republik kommt, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1200 Euro bezahlen, die von der Staatsanwaltschaft Ravensburg festgelegt wurde.

Weingarten

Maskenverweigerer beleidigt Angestellten eines Baumarktes

Ein Maskenverweigerer hat am Donnerstagvormittag in einem Baumarkt in der Lägelerstraße einen Angestellten beleidigt und tätlich angegriffen. Der Mann war gegen 11.30 Uhr mit Frau und Kindern im Markt. Weil er keinen Mundschutz trug, sprach ihn ein Angestellter an. Der Kunde wies darauf hin, von der Maskenpflicht befreit zu sein, zeigte auch ein Blatt Papier vor, verweigerte dem Angestellten aber die Einsicht. Daraufhin forderte der Mitarbeiter den Mann auf, den Markt zu verlasen. Der Kunde wurde ausfällig, beleidigte den Geschädigten und schubste ihn weg. Eine Zeugin ging dazwischen. Daraufhin verließ der Maskenverweigerer das Geschäft unter lautem Geschrei. Beim Verlassen pöbelte er noch mehrere Kunden an. Beim Eintreffen der Polizei waren er und seine Familie schon weg. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Beleidigung.

Bad Waldsee

Auto fährt in Schlangenlinien

Am Donnerstagabend ist ein 55-jähriger Mann betrunken Auto gefahren. Der Verkehrssünder fuhr vor einem anderen Autofahrer in Schlangenlinien durch die Wiesenstraße. Dem Zeugen gelang es, den 55-Jährigen zum Anhalten zu bewegen. Er roch sofort die aus dem Auto strömende Alkoholfahne und verständigte die Polizei. Die Gesetzeshüter stellten fest, dass der Betroffene 1,24 Promille Atemalkohol hatte. Folgen waren die Inverwahrungnahme des Führerscheins und eine Blutentnahme.

