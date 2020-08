Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Kleidung bei Prügelei zerrissen

Zu einem Schlagabtausch ist es am frühen Freitagmorgen in der Zeppelinstraße gekommen. Kurz nach Mitternacht gerieten zwei 20-Jährige aus nichtigem Anlass aneinander. Als der verbale Streit in Beleidigungen mündete, wurden die beiden handgreiflich. Dabei wurde einer der Beteiligten leicht verletzt und sein T-Shirt zerrissen. Das Polizeirevier ermittelt wegen Körperverletzung.

Sigmaringen

Radlerin gestürzt

Auf dem Radweg neben der Inzigkofer Straße ist am Donnerstagmittag kurz nach 12 Uhr eine Radfahrerin gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Die 83 Jahre alte Frau bemerkte nach kurzer Fahrt auf ihrem Klapprad, dass dieses nicht korrekt zusammengebaut war. Aufgrund der Instabilität verlor die Radfahrerin die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte auf den Hinterkopf. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Herdwangen-Schönach

15.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Hoher Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 5 Uhr auf der Landesstraße zwischen Owingen und Herdwangen-Schönach ereignet hat. Ein 59 Jahre alter Autofahrer war in einer Kolonne in Richtung Owingen unterwegs, als diese aufgrund eines abbiegenden Fahrzeugs auf Höhe von Hedertsweiler bremsen musste. Dies bemerkte der Renault-Fahrer zu spät und fuhr wuchtig auf den Audi auf. Der entstandene Unfallschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Bad Saulgau

Auf Autoscheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 13 Uhr auf die Scheibe eines im Glockeneichweg geparkten Autos eingeschlagen. Der VW war in der Kleingartenanlage an einem Feldrand am Ende eines Weges geparkt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/ 482-0.

Herbertingen

Unfall wegen gefährlichem Überholmanöver

Auf der Landesstraße zwischen Herbertingen und Marbach ist während eines gefährlichen Überholmanövers ein Autofahrer am Mittwochnachmittag gegen 14.10 Uhr mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr zusammengestoßen. Der 81 Jahre alte Mazda-Fahrer war in Richtung Marbach unterwegs, als er sich in einer unübersichtlichen Kurve dazu entschloss, den vorausfahrenden Pkw und einen davor fahrenden Traktor samt Anhänger zu überholen. Hierbei kam ihm eine Hyundai-Fahrerin entgegen, die eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver nach rechts durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Während sich die beiden Autos nur an den Außenspiegeln streifte, geriet die ausweichende Pkw-Lenkerin gegen die Leitplanke. Der Überholer, der vor dem Traktor wieder einscherte, streifte diesen noch mit der rechten Fahrzeugseite am Rad. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Neufra

Motorradfahrerin muss Auto ausweichen

Einem vom Fahrbahnrand anfahrenden Pkw musste eine Motorradfahrerin am Donnerstagabend kurz nach 17 Uhr in der Rathausstraße ausweichen. Die Fahrerin kam aus Richtung Freudenweiler und wollte an dem Renault Zoe am Straßenrand vorbeifahren, als dessen Lenker unvermittelt anfuhr. Durch abruptes Bremsen verhinderte die 17-Jährige einen Zusammenstoß, verlor aber die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad und stürzte. An ihrer Maschine entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Nach dem Unfall kam es zu einem Gespräch der Beteiligten, in dem man sich über die Unfallschuld nicht einig war. Als die 17-Jährige daraufhin vom Festnetzanschluss eines Anwohners die Polizei verständigte, nutzte der Renault-Fahrer die Gunst der Stunde und suchte das Weite. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun gegen den Flüchtigen.

