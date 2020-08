Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Randale vor Drogeriemarkt

Vor einem Drogeriemarkt in der Au haben am Mittwochabend um kurz vor 20.30 Uhr eine Gruppe Männer randaliert. Da sie wegen Ladenschluss nicht mehr in das Geschäft kamen, schrien sie vor dem Geschäft, pöbelten den Sicherheitsdienst an und drohten damit eine Scheibe einzuschlagen. Auch schlugen die vier Männer mehrfach gegen das Glas, sodass die Alarmanlage des Marktes auslöste. Schaden entstand hierdurch nicht. Den alkoholisierten Männern wurde durch Polizeibeamte ein Platzverweis erteilt, dem sie widerwillig Folge leisteten.

Sigmaringen

Versuchte Manipulation an Spielautomaten

Bereits vergangenen Donnerstag haben zwei Männer in einer Gaststätte in der Schwabstraße versucht einen Glücksspielautomaten zu manipulieren. Die beiden Täter im Alter von etwa 35 und 50 Jahren versuchten auf das Menü des Spielautomaten zuzugreifen. Als ihnen dies misslang durchschnitten sie ein Kabel des Geräts. Die Inhaberin des Geschäfts beschreibt den Älteren als eher dicklich mit lichtem hellen Haar. Er trug eine Jogginghose, ein weißes Shirt und eine Bauchtasche. Der Jüngere war von muskulöser Statur und hatte dunkle Haare. Er trug Bart und eine dunkle Jeans samt Weste. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen versuchtem Betrugs. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Neufra

Hochspannungsleitung durch Wind beschädigt

An einem Hochspannungsmast im Bereich der Gammertinger Straße wurde am Mittwochmittag gegen 11 Uhr eine Freileitung durch die stürmischen Böen aus der Halterung gerissen. Dadurch kam es zum Funkenflug, durch den niemand verletzt wurde. Durch den verantwortlichen Energiekonzern wurde der Strom für die Leitung abgeschaltet. Eine Reparatur folgt. Während dieser Maßnahmen waren die angrenzende Gammertinger Straße, die Rudolf-Diesel-Straße und die Alte Steige kurzzeitig gesperrt.

Hohentengen

Autounfall folgt auf Radunfall

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr ist auf dem Radweg neben der Landesstraße zwischen Fulgenstadt und Eichen eine Pedelecfahrerin gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die 82-Jährige kam kurz vor Fulgenstadt aufgrund eines Fahrfehlers aufs Bankett und dort zu Fall. Eine Autofahrerin, die an der Unfallstelle vorbeifuhr, bremste ihren Ford kurz danach ab und hielt an, um der Verletzten zu helfen. Ein hinterherfahrender 20-Jähriger war durch die Verletzte Radlerin abgelenkt und bemerkte das vor ihm anhaltende Fahrzeug zu spät. Durch den Aufprall aufs Heck wurde die 26-Jährige Fordfahrerin, die sich gerade abgeschnallt hatte, gegen die Armatur geschleudert. Sie verletzte sich leicht und wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Die Radfahrerin, die sich bei ihrem Sturz schwer verletzte hatte, wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Bad Saulgau

Radfahrer auf Motorhaube aufgeladen

Einen Radfahrer angefahren und auf die Motorhaube geladen hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag in der Paradiesstraße. Der 60 Jahre alte Fahrer wollte um kurz nach 16 Uhr von der Karlstraße in den Kreisverkehr auf der Paradiesstraße einfahren. Dabei übersah er den 64-jährigen Radfahrer, der den Kreisel befuhr. Der Radfahrer wurde nach dem Aufladen auf die Straße geschleudert und verletzt. Am VW des Unfallverursachers und dem Pedelec entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell