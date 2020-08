Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schwere Verletzungen erlitt ein 33-jähriger Radfahrer am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall beim Landratsamt. Eine 41-jährige Pkw-Lenkerin hatte die Albrechtstraße befahren und war nach rechts in die Glärnischstraße abgebogen. Hierbei übersah sie den neben ihr auf dem Fahrradschutzstreifen befindlichen Zweiradfahrer, der auf der Albrechtstraße weiter geradeaus fahren wollte. Bei der Kollision mit dem Auto stürzte der 33-Jährige auf die Fahrbahn. Er musste nach einer ersten notärztlichen Versorgung vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall

Alkohol war bei einem Verkehrsunfall im Spiel, der sich heute Morgen kurz nach 5 Uhr in der Länderöschstraße ereignete. Der 20-jährige Lenker eines BMW hatte vermutlich infolge Alkoholeinwirkung und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, weshalb er nach rechts von der Straße abkam. Dort rammte er zunächst eine Straßenlaterne und prallte anschließend gegen einen Baum. Während der junge Mann und sein gleichaltriger Beifahrer unverletzt blieben, musste der Pkw, an dem Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Um ausgelaufene Betriebsstoffe zu sichern, war die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Da die Polizei bei der Unfallaufnahme deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung bei dem verantwortlichen Fahrer feststellte, ein Alkoholtest ergab über 1,7 Promille, veranlassten die Beamten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und behielten den Führerschein ein.

Friedrichshafen

Drei Wohnungen unter Wasser

Eine böse Überraschung erlebten am späten Mittwochabend die Bewohner eines mehrstöckigen Gebäudes in der Paulinenstraße. Nachdem ein Betroffener der Rettungsleitstelle gemeldet hatte, dass seine Wohnung und der Keller unter Wasser stünden, konnte die hinzugezogene Polizei den Sachverhalt bestätigen. Da das Wasser aus der darüber liegenden Wohnung tropfte, deren Bewohner aber nicht zuhause war, öffneten die Polizisten die Tür. Auch die Räume dieser Wohnung standen jedoch schon komplett unter Wasser. Die Ursache wurde schließlich eine Etage höher gefunden. Dort war ein Wasserboiler von der Wand gekracht und unbemerkt Wasser ausgelaufen. Nahezu die ganze Wohnung wurde dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Die betroffenen Wohnungen sind vorerst nicht bewohnbar, die Bewohner kamen bei Bekannten unter.

Friedrichshafen

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Anzeichen von Drogeneinwirkung stellte eine Streifenwagenbesatzung am Mittwochnachmittag gegen 15.50 Uhr bei einem 41-jährigen Autofahrer fest, den sie wegen des nicht angelegten Sicherheitsgurts in der Flugplatzstraße anhielten und überprüften. Der Mann, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, räumte gegenüber den Beamten schließlich ein, am Abend zuvor einen Joint konsumiert zu haben. Die Polizisten veranlassten bei dem Pkw-Lenker im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt.

Friedrichshafen

Polizei nimmt Ruhestörer in Gewahrsam

Nachdem ein 38-Jähriger bereits in der Nacht zum Mittwoch am Hohenstaufenplatz aufgefallen war, weil er übermäßig laut Musik in seiner Wohnung hörte, gingen bei der Polizei am frühen Morgen erneut Beschwerden von Anwohnern wegen überlauter Musik ein. Die verständigte Polizei traf den Mann auf seiner Terrasse an, wo er vermutlich einen Holzstuhl zerschlagen hatte. Da der 38-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung und augenscheinlich unter Medikamenteneinfluss stand, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam und brachten ihn in eine Fachklinik, um weiteren Störungen vorzubeugen.

Langenargen

Beim Diebstahl überrascht

Vermutlich über eine nicht verschlossene Tür hat eine unbekannte Täterin am Mittwochnachmittag gegen 13 Uhr eine Pension in der Lindauer Straße betreten, wo sie von einer Zeugin angetroffen wurde. Die Frau, die vorgab, auf der Suche nach einem Zimmer für eine Nacht zu sein, verließ das Gebäude rasch wieder, als ihr eröffnet wurde, dass es kein freies Zimmer gäbe. Erst kurze Zeit später fiel der Zeugin auf, dass die Unbekannte aus einem Raum einen Schlüsselbund mitgenommen hatte. Von der mutmaßlichen Täterin liegt folgende Beschreibung vor: Ca. 30 Jahre alt, etwa 165 cm groß, lange, schwarze, glatte Haare mit langem Pony, osteuropäisches Aussehen, trug eine kurze Hose, eine weiße Bluse und führte eine große, schwarz/weiße, quadratische Tasche mit sich. Personen, denen die Frau aufgefallen ist oder die Hinweise zu ihrer Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/9316-0, zu melden.

Oberteuringen

Alkoholisierter Autofahrer

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 54-Jähriger, der am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr von Beamten des Polizeireviers an einer Kontrollstelle mit seinem Transporter angehalten und überprüft wurde. Nachdem die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen und der anschließende Test 1,4 Promille ergab, fuhren die Beamten mit dem alkoholisierten Mann ins Klinikum, wo sie eine Blutprobe veranlassten. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 54-Jährigen und untersagte die Weiterfahrt.

Markdorf

Vorrang missachtet

Mit einem Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro endete ein Verkehrsunfall am Mittwochmittag gegen 12 Uhr in Markdorf. Die 84-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz war von der Bussenstraße kommend nach links in die Straße "Stadtgraben" abgebogen und hatte hierbei den Vorrang eines 75-jährigen Autofahrers missachtet, der mit seinem Toyota aus Richtung Untertorplatz kommend nach rechts in die weiterführende Straße "Am Stadtgraben" einbiegen wollte. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit hielt sich der Fahrzeugschaden in Grenzen, Personen wurden nicht verletzt.

Überlingen

Hundeköder mit Nadeln ausgelegt

Nachdem die Katze eines Anwohners im Hildegardring am Dienstagabend gegen 17 Uhr mit einem Gegenstand im Garten spielte, entdeckte der Tierhalter, dass es sich dabei um einen gefährlichen Hundeköder handelte. Der Köder bestand aus einem Stück Saitenwurst, das mit Nähnadeln präpariert und vermutlich vom Gehweg aus am Rand des Grundstücks abgelegt worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen bislang keine Tiere zu Schaden. Personen, die im Zusammenhang mit dem Auslegen der mit Nadeln gespickten Wurst Verdächtiges im Hildegardring beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Überlingen

Anlagebetrug im großen Stil

Mindestens 290.000 Euro haben Betrüger über eine vermeintliche Tradingplattform im Internet von einem Mann im Raum Überlingen ergaunert. Die Täter, deren Identität noch nicht geklärt ist, haben den Geschädigten in den letzten sieben Monaten mit angeblichen Anlagegeschäften im großen Stil betrogen.

Der Mann war im Februar über eine Werbeeinblendung auf die Plattform aufmerksam geworden, die mit großen finanziellen Gewinnen warb. Nachdem er dort ein Konto eröffnet hatte, setze sich eine Mitarbeiterin unter falschem Namen mit ihm in Verbindung und erhielt über ein Fernzugriff-Programm Zugang zu seinem PC. In der Folge überwies der Geschädigte immer höhere Geldbeträge auf verschiedene, ihm fremde Konten. Auch als durch die Anbieter ein vermeintlicher Kursabfall des Kundenportfolios inszeniert wurde, konnte die falsche Kundenberaterin den Mann durch geschickte Gesprächsführung dazu überreden, weitere Zahlungen zu leisten, um die angeblichen Verluste auszugleichen. Als dem Opfer schließlich bewusst worden war, Betrügern aufgesessen zu sein, verständigte er die Polizei.

Das Polizeipräsidium Ravensburg warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor unseriösen Geldanlageangeboten, die enorme Renditen versprechen. Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche sind unter www.polizei-beratung.de oder bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) www.bafin.de abrufbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell