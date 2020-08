Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auto durch Flaschenwurf beschädigt

Durch eine Bierflasche ist am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr ein geparkter Volkswagen in der Hauptstraße in Laiz beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter warf die Flasche gegen ein Fenster des VWs und verursachte dadurch einen Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter Tel. 07571/ 104-0 zu melden.

Meßkirch

Gegen offene Autotüre gekracht

Die geöffnete Türe eines Fahrzeugs hat eine Autofahrerin übersehen, die am Dienstagmorgen um kurz vor 9 Uhr auf der Stockacher Straße unterwegs war. Die 80 Jahre alte Fahrerin wollte an einem geparkten Opel vorbeifahren. Deren Besitzerin war gerade dabei, eine Tasche von der Rückbank zu holen, als die VW-Fahrerin die Türe wuchtig traf. Glücklicherweise wurde sie nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 14.000 Euro.

Stetten am kalten Markt

Beide Airbags bei Unfall ausgelöst

Ein abruptes Ende hat die Fahrt eines 20-Jährigen genommen, der am Dienstagmorgen um kurz nach 7 Uhr auf der Landesstraße zwischen Frohnstetten und Kaiseringen seinem Vordermann aufgefahren ist. Der Mann erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeugen wegen der Sonneneinstrahlung bremsten. Durch das Auffahren auf das vor ihm fahrende Transportfahrzeug einer Bäckerei lösten in seinem Ford beide Airbags aus. Der 20-Jährige, sowie der 63 Jahre alte Auslieferer blieben unverletzt. An den Wagen entstand ein Schaden von jeweils 8.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden.

Herdwangen-Schönach

Flächenbrand

Wegen einer brennenden Wiese musste die Feuerwehr Herdwangen-Schönach am Montagabend gegen 19 Uhr nach Kleinschönach ausrücken. Eine Wiesenfläche von mehreren Quadratmetern stand in Flammen. Die Wehrleute löschten den Brand und entdeckten im näheren Umfeld fünf weitere kleine Brandstellen, die aber schon gelöscht waren. Ursache für den Brand dürften nach jetzigen Erkenntnissen zwei zündelnde Kinder gewesen sein. Der entstandene Schaden ist gering.

Veringenstadt

Polizeieinsatz wegen Gasaustritt

Chlorgasalarm war am Dienstagabend um kurz nach 19 Uhr im Quellenweg. In einem Gebäude der Wasserversorgung Zollernalb löste das Warnsignal aus und rief den Wasserwart, sowie Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan.

Der Wasserwart, welcher als erstes vor Ort war, drehte nach Bestätigung der erhöhten Chlorkonzentration das Ventil der Chlorzufuhr ab. Die eintreffende Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen und einem Gefahrgutzug im Einsatz war, besprühte zur Bindung des eventuell noch vorhandenen Gases die Außenwand des Chlorraumes. Dabei erlitten zwei Wehrmänner einen Schwächeanfall. Sie wurden am Einsatzort von einem Notarzt untersucht. Keiner der Beiden wies Zeichen einer Beeinträchtigung durch Chlorgas auf. Ein weiterer Feuerwehrmann erlitt während der Einsatzmaßnahmen einen Herzinfarkt und musste reanimiert werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Keiner der drei medizinischen Notfälle kann auf eine Beeinflussung durch das Chlorgas zurückgeführt werden.

Die Feuerwehr prüfte im Anschluss abermals die Gaskonzentration, stellte aber keine erhöhten Werte mehr fest. Aktuell wird von einem technischen Defekt der Anlage ausgegangen.

Bad Saulgau

Mit Drogen auf Polizeirevier gekommen

Freiwillig zum Polizeirevier gekommen ist am frühen Mittwochmorgen um kurz vor 1 Uhr ein Mann, der eine nicht geringe Menge synthetischer Drogen bei sich hatte. Der Mann war zuvor mit einem Taxifahrer wegen der Zahlung in Streit geraten und kam aus diesem Grund zur Polizeiwache. Da sich der 17-Jährige nicht ausweisen konnte, durchsuchten die Beamten ihn nach Ausweisdokumenten. Dabei fanden sie in dessen Hosentasche knapp 20 Gramm Amphetamin. Ein Urintest bestätigte außerdem den Verdacht der Polizisten, dass er auch unter Drogenbeeinflussung steht. Die illegalen Substanzen nahmen die Gesetzeshüter in Verwahrung. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wird folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell