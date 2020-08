Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte männliche Person hat am Dienstnachmittag am Bahnhofsplatz in Friedrichshafen einem 46-Jährigen während einer Auseinandersetzung Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ist anschließend mit einem E-Scooter geflüchtet. Laut Zeugenangaben ist der Tatverdächtige zirka 20 - 25 alt, trägt einen langen Bart und hat einen dunklen Teint. Er war mit einer weißen Base-Cap und einem weißen Oberteil bekleidet. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat im Zeitraum von Sonntagabend bis Dienstagmorgen in der Röntgenstraße einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes am Fahrzeugheck beschädigt. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Friedrichshafen

Körperverletzung

Aufgrund vorausgegangener Unstimmigkeiten hat ein 31-Jähriger am Mittwoch gegen 21.45 Uhr im Stadtgarten einen 22-Jährigen geschlagen und verletzt. Der Tatverdächtige konnte von verständigten Polizeibeamten angetroffen und vernommen werden. Der Geschädigte lehnte eine ärztliche Behandlung ab und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Friedrichshafen dauern an.

Tettnang

Verkehrsunfall

Ein 24-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmorgen am Kreisverkehr bei Bechlingen einen Unfall verursacht. Beim Einfahren in den Kreisel übersah und kollidierte er mit dem Fahrzeug einer vorfahrtsberechtigten 57-jährige Pkw-Lenkerin. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Meckenbeuren

Alkoholfahrt

Ein 64-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend in der Seestraße sein Fahrzeug mit über 1,1 Promille gelenkt. Nachdem die Polizisten bei einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch wahrnahmen führten sie einen Alkoholtest durch. Aufgrund des Ergebnisses veranlassten sie in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Dem Betroffen wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergesellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Immenstaad

Fahrradfahrerin leicht verletzt

Am Dienstagabend ist eine 44-jährige Radfahrerin in der Meersburger Straße auf Höhe der dortigen Tankstelle gestürzt. Als sie von der Fahrbahn auf den Bürgersteig fahren wollte, blieb sie an der Bordsteinkante hängen und kam zu Fall. Durch den Sturz zog sie sich Prellungen und Schürfwunden zu und wurde vom verständigten Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Klinikum eingeliefert. An dem Rad entstand lediglich ein minimaler Sachschaden.

Überlingen

Tatverdächtiger ertappt

Am Dienstagmorgen ging den Polizeibeamten des Polizeireviers Überlingen ein "Opferstock-Dieb" ins Netz. Als sie einen 37-jährigen Mann am Busbahnhof in Überlingen kontrollierten, stellten sei bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen eine größere Menge Münzgeld und entsprechendes Diebes-Werkzeug fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann aus einem Spendenbehälter im Überlinger Münster Bargeld entwendet hatte. Die Ermittlungen der Polizisten dauern an.

Markdorf

Lkw streift Eisenbahnunterführung

Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer hat am Dienstag gegen 17 Uhr mit seinem Lkw in der Ensisheimer Straße die Decke der dortigen Eisenbahnunterführung gestreift. An der Unterführung entstand augenscheinlich nur geringer Sachschaden, während der Schaden an dem Fahrzeug auf rund 7.000 Euro geschätzt wird.

Meersburg / Hagnau

Radfahrerin schwer verletzt

Nachdem sich mutmaßlich die Lenkerstangen der beiden Fahrräder berührten kamen ein 57-Jähriger und seine 55-jährige Lebensgefährten am Seeuferweg zwischen Meersburg und Hagnau zu Fall. Während der Mann offensichtlich nur leicht verletzt wurde, musste seine Frau mit Verdacht auf eine Schulterfraktur in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell