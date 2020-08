PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Wohnungstüre eingetreten

Eine Eingangstür eingetreten hat am Montagmittag gegen 13 Uhr ein Mann in der Bussenstraße. Der alkoholisierte 38-Jährige drang anschließend in die Wohnung seiner ehemaligen Lebenspartnerin ein und schlug sie mehrfach. Die Frau erlitt dadurch leichte Verletzungen. Dem Angreifer, der kurz darauf von einer Polizeistreife gestellt werden konnte, wurde ein Annäherungsverbot ausgesprochen. An der Tür entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Stetten a. k. M.

Einbruch missglückt

Ein Wohn- und Geschäftshaus in Frohnstetten war in der Samstagnacht das Ziel eines Einbrechers. Der Unbekannte hebelte gegen 22 Uhr an drei Türen des Tatobjekts in der Ebinger Straße, scheiterte aber jeweils. Unverrichteter Dinge flüchtete er. Zurück blieb ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Nachbarn konnten den Einbrecher beobachten und beschrieben ihn als etwa 190 cm groß, schlank und sportlich. Er hat kurz Haare und trug ein helles Oberteil. Der Polizeiposten Stetten bittet unter Tel. 07573/ 815 um sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau

Fensterscheibe eingeworfen

Die Scheibe eines Wohngebäudes in der Gerhart-Hauptmann-Straße eingeworfen hat am frühen Dienstagmorgen um kurz vor 1 Uhr ein Unbekannter. Der Täter warf einen etwa faustgroßen Stein durch die Scheibe eines Kinderzimmers. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/ 482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Arbeitsmaschine beschädigt

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Dienstag im Kieswerk an der Platzstraße eine Arbeitsmaschine beschädigt. Der Täter warf sämtliche Scheiben der Maschine mit Steinen ein und richtete dabei einen Schaden von einigen hundert Euro an. Das örtliche Polizeirevier nimmt unter Tel. 07581/482-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

