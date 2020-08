PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Spezialeinsatzkräfte nehmen Mann in Gewahrsam

Nachdem sich ein 41-Jähriger am Montagabend gegen 21.40 Uhr in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sich trotz medizinischer Notwendigkeit vom Rettungsdienst nicht behandeln lassen wollte, wurde die Polizei hinzugezogen. Da sich der Mann, der Suizidabsichten geäußert hatte, in seiner Wohnung verbarrikadierte und eine Bewaffnung mit Messer nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Spezialkräfte hinzugezogen, denen es gelang, den 41-Jährigen gegen 00.40 Uhr zu überwältigen und in Gewahrsam zu nehmen. Nach einer ersten notärztlichen Versorgung wurde der Mann, der aufgrund seiner Gegenwehr fixiert werden musste, in eine Fachklinik gebracht.

Friedrichshafen

Feuerwehreinsatz in Friedrichshafener Innenstadt

Ein weggeworfener Zigarettenstummel hat am Montagabend gegen 20.30 Uhr in der Friedrichstraße eine Rauchentwicklung an einem Gebäude verursacht und einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Unbekannter hatte die offensichtlich noch glühende Zigarette in einen der Lichtschächte geworfen. Die Kippe entzündete im Schacht liegende trockene Abfälle, sodass ein stark rauchendes Glutnest entstand. Der Rauch zog durch das Belüftungssystem ins Innere des Hauses, weshalb das Gebäude kurzzeitig evakuiert werden musste. Die Feuerwehr Friedrichshafen löschte das Glutnest und durchlüftete das Haus. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand kein Schaden. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Meckenbeuren

Mit 3,6 Promille hinterm Steuer

Nachdem Verkehrsteilnehmern die unsichere Fahrweise aufgefallen war, wurde eine 33-jährige Pkw-Lenkerin am frühen Montagabend in der Hangenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von zirka 3,6 Promille ergab, wurde in einer nahegelegenen Klinik die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und der Führerschein einbehalten. Die 33-Jährige muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten.

Immenstaad

21-jähriger Radfahrer von PKW erfasst

Schwere Verletzungen hat der Fahrer eines Pedelecs am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr erlitten, als er im Bereich der Strandbadstraße frontal mit einem abbiegenden PKW kollidierte. Der 81-jährige Autofahrer befuhr den St.-Vinzenz-Pallotti-Weg und übersah beim Linksabbiegen den in entgegengesetzter Richtung fahrenden Zweiradfahrer. Beim Zusammenstoß mit dem Auto wurde der 21-jährige Radfahrer über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Nach dem Unfall fuhr der 81-Jährige im Schock noch etwa 50 Meter weiter, bis ihn mehrere Unfallzeugen anhalten konnten. Der Radfahrer wurde mit Schnitt- und Schürfwunden sowie einer Gehirnerschütterung mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. An PKW und Fahrrad entstand Sachschaden im geringen vierstelligen Bereich.

Überlingen

Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom vergangenen Freitag bis Montag im Carl-Benz-Weg an der Constantin-Vanotti-Schule mehrere Graffitis aufgesprüht. In schwarzer und grüner Farbe sprühten die Täter die Zahlenkombination "1312" sowie folgende Schriftzüge "Slatt" und "Sedaris" auf das Gebäude. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu wenden.

Überlingen

Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Aus bislang ungeklärter Ursache hat am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr in der Christophstraße eine Mülltonne gebrannt. Durch das Feuer wurde ein weiterer Mülleimer beschädigt. Der Brand konnte von Anwohnern und der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zum Zeitpunkt der Brandfeststellung beobachtete ein Zeuge einen dunkel gekleideten circa 50-jährigen Mann, der in Richtung Seepromenade ging. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu informieren.

Hagnau

Uneinsichtiger Störenfried

Ein mutmaßlich alkoholisierter 68-Jähriger hat am Montagnachmittag im Gemeindegebiet von Hagnau zunächst seine Nachbarn mit lautstarker Musik beschallt und gleichzeitig auf der Straße vor seiner Wohnung einen Verkaufsstand für Fahrräder ohne die erforderliche Sondernutzung eingerichtet. Da er die zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten zunächst ignorierte, sich weigerte die Fahrräder wegzustellen, die Polizisten mit Kraftausdrücken beleidigte und sich letztendlich von der Örtlichkeit entfernen wollte, musste er kurzfristig in Gewahrsam genommen werden. Die Fahrräder wurden nach Rücksprache mit der Gemeinde Hagnau von Mitarbeitern des Bauhofs sichergestellt. Den Mann erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Beleidigung.

