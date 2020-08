PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Auto gerät in Brand

Unsachgemäße Arbeiten an der Verkabelung eines Wagens dürften die Ursache dafür gewesen sein, dass dieser am Sonntagmorgen um kurz vor 10 Uhr im Bereich der Hohenzollernstraße Feuer gefangen hat. Ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringen löschte den Brand des Kleintransporters. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Sigmaringen

Angetrunkener Autofahrer verunfallt

Mit einem Straßenschild und mehreren Leitplankenabschnitten ist in der Nacht zum Samstag gegen 23.30 Uhr ein Autofahrer kollidiert, der alkoholisiert am Steuer saß. Der Mann befuhr die Bundesstraße von Krauchenwies in Richtung Sigmaringen, als er auf Höhe der Skateranlage Sigmaringen seinen Toyota zu weit nach links lenkte. Er krachte erst gegen ein Verkehrszeichen und prallte dann gegen die neben der Straße befindliche Leitplanke. Er schrammte an dieser entlang, bevor er beim starken Gegenlenken noch gegen die mittlere Leitplanke stieß und letztlich auf der Gegenfahrspur zum Stehen kam. Die gerufene Polizeistreife stellte schnell fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Außerdem habe der Mann, so seine eigenen Angaben, keinen Führerschein. Er musste im Krankenhaus nach der Untersuchung seiner Verletzungen eine Blutprobe abgeben. Ob der Mann nun neben der Unfallverursachung unter Alkohol auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt wird, wird derzeit geprüft. In jedem Fall muss er sich wegen Beleidigung verantworten, weil er die Polizeibeamten im Krankenhaus mehrmals beschimpfte.

Sigmaringen

Vermutlich mit einem Einkaufswagen hat ein Unbekannter am Freitagmorgen zwischen 9 Uhr und 10 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Friedrich-List-Straße einen geparkten Audi beschädigt. Der Schaden am roten A1, der sich im Bereich der Fahrertüre befindet, wird auf etwa 1.000 geschätzt. Das Polizeirevier Sigmaringen erbittet unter Tel. 07571/ 104-0 sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau

Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Egelseestraße in Hochberg ist im Zeitraum von Mittwochabend bis Sonntagabend ein Einbrecher eingestiegen. Indem er mit einem Stein die Glasscheibe der Eingangstüre einwarf, verschaffte sich der Täter Zutritt zu dem Gebäude, das aktuell renoviert wird. Er durchsuchte mehrere Kartons im Haus und verließ dieses im Anschluss über den Hintereingang. Ob er etwas entwendet hat, klärt derzeit das Polizeirevier Bad Saulgau. Wer tatrelevante Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sie unter Tel. 07581/ 482-0 zu melden.

Hohentengen

Auto überschlägt sich

Von der Kreisstraße zwischen Ölkhofen und Eichen ist Sonntagnacht kurz vor 22.30 Uhr ein Autofahrer mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Der 20 Jahre alte Fahrer war mit drei weiteren Personen in seinem Skoda nach Ölkhofen unterwegs. Nach seinen Angaben wich er einem Wildtier auf der Straße aus und kam so nach links auf das Straßenbankett. Er übersteuerte in der Folge scharf nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich zweimal. Er sowie seine drei Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur medizinischen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Skoda, der abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden von rund 12.000 Euro.

