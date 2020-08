Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen - Manzell

PKWs aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Zeit von 23.00 Uhr bis 01.45 Uhr, auf dem Parkplatz des Freizeitgeländes Manzell mehrere geparkte PKWs mit einem Werkzeug unbefugt geöffnet und dabei teilweise beschädigt. Aus mindestens einem Fahrzeug wurde ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel.: 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Randalierender Dieb nach kurzer Flucht gestellt

Nachdem ein 29-Jähriger in einer Gaststätte in der Flugplatzstraße eine Frau körperlich angegangen und mehrere Spielautomaten sowie Möbelstücke zerstört hatte, entwendete er einen geringen dreistelligen Geldbetrag und flüchtete. Der Mann konnte kurze Zeit später, unweit der Tatörtlichkeit, durch eine Streife der Polizei angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf erfolgen durch das Polizeirevier Friedrichshafen. Er muss sich der Körperverletzung, der Sachbeschädigung und des Diebstahls verantworten.

Immenstaad

Angestellter bemerkt Diebstahl und wird körperlich attackiert

Ein namentlich nicht bekannter Mann hat am Samstagabend gegen 18.45 Uhr im Einkaufsgeschäft "Kauf by Natura" versucht, eine Flasche hochprozentigen Alkohol zu entwenden. Der etwa 30-Jährige, der in Begleitung eines weiteren Mannes und einer Frau war, wurde an der Kasse von einem Angestellten auf die in der Hose versteckte Ware angesprochen. Daraufhin ließ er die Flasche zurück und flüchtete. Der Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann kurze Zeit später stellen. Vor dem Eintreffen der verständigten Polizeistreife schlug der Begleiter des Ladendiebs dem Angestellten mit der Faust ins Gesicht. Der festgehaltene Dieb nutzte die Chance und riss sich los. Danach ergriff das Trio die Flucht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Der Angestellte wurde durch den Fausthieb leicht verletzt.

Meckenbeuren - Brochenzell

Kanaldeckel aus Straße entfernt - Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in der Andreas-Hofer-Straße und im Bereich der Straßen "Am Gutenbach" und "Zanderweg" zahlreiche Kanaldeckel ausgehoben und somit gefährliche Hindernisse für Verkehrsteilnehmer bereitet. Aufgefallen war dies einer Passantin gegen 03.00 Uhr, woraufhin sie die Polizei verständigte. Bislang sind keine Mitteilungen über konkrete Gefährdungen eingegangen. Die Polizei Friedrichshafen bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Hindernisse gefährdet wurden, sowie Zeugen sich unter Tel.: 07541/701-0 zu melden.

Hagnau

PKW zerkratzt

Unbekannte haben am Samstagnachmittag, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 16.45 Uhr, einen in der Strandbadstraße geparkten PKW mit einem spitzen Gegenstand an der Heckklappe zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel.: 07551/804-0 entgegen.

Salem

Polizei sucht Unfallflüchtigen

Am Sonntag ist auf dem Parkplatz des Tierparks Affenberg ein VW "Bulli" von einem bisher nicht bekannten Fahrzeug bei einem Parkmanöver beschädigt worden. Die den Unfall verursachende Person entfernte sich von der Unfallstelle. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug samt Insassen (Telefon 07551/804-0).

Überlingen

12.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro ist am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der B31neu, Höhe Abfahrt Burgbergring, entstanden. Vor dem dort neu angelegten Kreisverkehr musste ein 34-jähriger Skoda-Fahrer verkehrsbedingt bremsen. Hinter ihm kam ein VW Polo. Dessen 67-jährige Fahrerin reagierte auf das Bremsen des Skoda sehr spät. Sie versuchte noch, mit einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver die drohende Kollision zu verhindern. Trotzdem fuhr sie dem Skoda ins Heck und touchierte auch noch ein Verkehrszeichen. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

