PP Ravensburg: Pressemitteilung aus dem Landkreis Ravensburg - Nachtrag

Amtzell

Berichtigung einer Pressemitteilung

Bei der Pressemitteilung unten ist es zu einer Verwechslung gekommen. Es gab zwar am 09.08. an dem Baggersee Grenis einen Badeunfall, dieser ist aber entgegen der Meldung glücklicherweise nicht tödlich verlaufen. In diesem Zusammenhang werden Badegäste beim Parken an Badeseen dennoch gebeten, besonnen zu parken und Rettungswege freizulassen. Im Notfall kommen so Rettungskräfte schnell an den Einsatzort, was wertvolle Zeit spart.

Amtzell - Grenis - Falschparker am Baggersee

Bereits vergessen scheint der Vorfall vom 11. August zu sein, als ein Badegast am Baggersee Grenis aufgrund zugeparkter Rettungswege nicht sofort medizinisch versorgt werden konnte und verstarb: Bei einer Kontrolle am Freitagabend zwischen 17:45 Uhr und 18:20 Uhr mussten über 100 Fahrzeuge wegen Parkverstößen beanstandet werden.

