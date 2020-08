Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Körperverletzung in der Dubai-Shisha-Lounge

Sonntagmorgen kurz nach 1 Uhr kam es zu Streitigkeiten wegen einer nicht vollständig bezahlten Rechnung. Die aus augenscheinlich afrikanischen Staatsangehörigen bestehende Gruppe beabsichtigte dennoch die Örtlichkeit zu verlassen. Ein weiteres Gruppenmitglied stieß dazu und wollte den offenen Betrag begleichen als ein unvermittelter Übergriff aus der Gruppe heraus gegen diese Person erfolgte. Ein 23-jähriger griff nach den Schultern und gab ihm einen Kopfstoß in dessen Folge er zusätzlich mit dem Hinterkopf auf der Straße aufschlug. Bei der anschließenden Festnahme des Täters kam es zum Angriff und Beleidigungen gegen die Polizeibeamten. Die Beleidigungen kamen von einem völlig Unbeteiligten welcher trotz Platzverweis die Örtlichkeit nicht verließ und die Amtshandlungen massiv störte. Letztlich wurde auch diese unter Alkoholeinfluss stehende Person, ein 25-jähriger deutscher Staatsangehöriger, in Gewahrsam genommen.

Mochenwangen

Ruhestörung - Party durch Polizei beendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag gingen mehrere Anrufe wegen Ruhestörung ein. Als Örtlichkeit konnte ein Bereich nahe der Papierfabrik neben der Schussen ausgemacht werden. Ca. 40 Personen feierten dort unter Beschallung einer mittels Generator betriebenen Musikanlage. Nach einer ersten Ermahnung an den Veranstalter wurde dennoch weitergefeiert, was letztlich weitergehende Maßnahmen zur Folge hatte. Es wurden die Personalien sämtlicher Anwesenden erhoben, die Musikanlage beschlagnahmt sowie Durchsuchungen durchgeführt. U.a. konnten Marihuana und Haschisch aufgefunden werden. Einige Partygäste erreichten die Örtlichkeit mit ihrem Pkw, was gleichfalls in diesem Bereich nicht zulässig ist.

